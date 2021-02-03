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03 Şubat 2021 Çarşamba 18:23:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 18:24:00

Kırgızistan'ın yeni başbakanı Ulukbek Maripov oldu

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Kırgızistan'ta 10 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Caparov'un başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından mecliste yeni hükümet kuruldu. Ülkenin yeni başbakanı Ulukbek Maripov oldu.

Kırgızistan"ın yeni başbakanı 41 yaşındaki Ulukbek Maripov oldu.

Ülkede 10 Ocak"ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sadır Caparov"un başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından mecliste yeni hükümet kuruldu.

Koalisyonu oluşturan parti grup başkanları, başbakanlık görevine meclis dışından Sayıştay Başkanı Ulukbek Maripov"u aday gösterdi.

Maripov"un, hükümet programı ve yenilenen yapısını ilgili komisyonda tanıtmasının ardından meclis genel kurulunda yeni başbakan ve bakanlar kurulu için oylama yapıldı.

Meclisten güvenoyu alan Maripov ve bakanlar kurulu üyeleri meclis genel kurulunda yemin etti.

İlk icraat olarak, başbakan yardımcıların sayısını 4"ten 1"e indiren ve bazı bakanlıklarla komiteleri birleştirerek komitelerin sayısını azaltan Maripov, 6 yıl aradan sonra Genelkurmay Başkanlığı yerine yeniden Savunma Bakanlığını kurdu.

Adalet Bakanı Asel Çınbayeva, Ekonomi ve Maliye Bakanı Ulukbek Karımşanov, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İmanaliyev, Acil Durumlar Bakanlığı Boobek Ajiyev, Ulaştırma, Mimari, İnşaat ve İletişim Bakanı Gülmira Abdraliyeva, Enerji ve Sanayi Bakanı Kubanıçbek Turdubayev, Tarım, Sulama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Askarbek Djanıbekov bakanlar kurulunun yeni üyeleri oldu.

Ülkede 3 ay önce kabinede görev verilen Başbakan Birinci Yardımcı Artöm Novikov, Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliyev, İçişleri Bakanı Ulan Niyazaliyev, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Sağlık ve Sosyal Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev ile Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev koltuğunu korudu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov"un, Maripov"un başbakanlık görevine getirilmesine ilişkin kararnameyi onayladığı bildirildi.

MARİPOV, ÜLKENİN 33"ÜNCÜ BAŞBAKANI OLDU

Bağımsızlığının 30"uncu yıl dönümünü 31 Ağustos"ta kutlayacak Kırgızistan"da Maripov, ülkenin 33"üncü başbakanı oldu.

Kırgızistan"ın güneyindeki Oş Bölgesine bağlı Nookat ilçesi Kırgız-Ata köyünde 1979 yılında dünyaya gelen Maripov, yüksek eğitimini Oş Devlet Üniversitesi Maliye ve Hukuk Fakültelerinde gördü.

Ardından, Batken Bölge Valiliğinde, Maliye ve Acil Durumlar Bakanlıklarında, meclis başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı idarelerinde çeşitli görevler üstlendi.

Maripov, son 5 yıldır Sayıştay Başkanlığı görevini yerine getiriyordu.

Kırgızistan"da, önümüzdeki üç ay içinde anayasa değişikliği ve yapılacak milletvekili seçimlerinin ardından bu hükümetin yeniden değişmesi bekleniyor.

Etiketler : Kırgızistan Maripov Basın
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