09 Ekim 2020 Cuma 14:33:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 14:33:00
Kırgızistan'da seçim sonrası OHAL ilan edildi
Kaynak: AA
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Genel seçim sonuçları sonrası şiddet olaylarının artmasıyla Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov başknette OHAL ilan etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal ilan etti.
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