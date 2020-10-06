06 Ekim 2020 Salı 12:08:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 12:10:00
Kırgızistan'da parlamento seçimi sonuçları iptal edildi
Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.
Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu'nun, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal ettiği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti
- Kırgızistan'da parlamento seçim sonuçları iptal edildi
- Afrin'de PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı
- Tüm dünyaya net mesaj! Karabağ'ın her karışına Azerbaycan bayrağı çekilecek
- Duterte'den "yargısız infaz" iddialarıyla ilgili açıklama
- Ermenistan ordusuna bir darbe daha! Albay Artur Galstyan öldürdü
- İran lideri Hamaney'in danışmanı: Derhal terk etmelidir