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09 Ekim 2020 Cuma 15:13:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 15:13:00

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını talep etti

Kaynak: AA

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Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini istedi.

Seçim protestoları sırasında taraftarları tarafından salı günü cezaevinden çıkarılan Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nde taraftarlarına seslendi.

Atambayev, iktidarı döneminde yaptığı hatalardan dolayı Kırgızistan halkından özür dileyerek, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u sert şekilde eleştirdi.

Eski Cumhurbaşkanı, Ceenbekov'un istifasını, halkın birlik ve beraberliğinin korunmasını talep edeceklerini dile getirdi.

Atambayev, taraftarlarıyla birlikte başkent Bişkek'teki Ala-Too meydanında toplanmak için yürüyüşe geçti.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da protestocuların toplanmasını engellemek için Bişkek'te 20.00-08.00 saatlerini kapsayan olağanüstü hal ilan etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

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