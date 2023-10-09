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09 Ekim 2023 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 18:30:00

Kırgızistan, Filistin ve İsrail'e ateşkes çağrısında bulundu

Kaynak: AA

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Kırgızistan, İsrail ve Filistin'deki taraflara "ateşkes" çağrısı yaptı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'da barışın sağlanması, sivillerin korunması ve istikrarın sağlanması için tarafların ateşkes ilan etmeleri ve bir an önce siyasi ve diplomatik diyaloğa başlamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kırgızistan, İsrail ve Filistin'deki taraflara "ateşkes" çağrısı yaptı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda can kaybına ve yıkıma neden olan İsrail-Filistin çatışmasının tırmanmasının, derin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Orta Doğu'da barışın sağlanması, sivillerin korunması ve istikrarın sağlanması için tarafların ateşkes ilan etmeleri ve bir an önce siyasi ve diplomatik diyaloğa başlamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : FİLİSTİN İSRAİL KIRGIZİSTAN
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