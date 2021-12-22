Türk iş insanlarını ülkesine davet etti: Yeter ki birlikte çalışalım

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev: Biz elimizi taşın altına birlikte koyacağız. Yeter ki birlikte çalışalım

Kazakbayev, Türkiye-Kırgızistan İşadamları, Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneğinin (TÜKİD) kuruluşunun birinci yıl dönümü dolayısıyla başkent Bişkek'te düzenlenen kutlama programında, ülkesindeki Türk iş insanlarının sayısının yeterli olmadığını belirtti.



Bakan Kazakbayev, "Biz daima yeni iş adamları kabul etmeye hazırız ve kendilerine açığız. Dışişleri Bakanı bütün sorunları çözemez. Ama biz Bakanlık ekibimizle sizinle olmaya ve sizlere destek olmaya, karşılaştığınız sorunlarla 24 saat ilgilenmeye hazırız. Biz elimizi taşın altına birlikte koyacağız. Yeter ki birlikte çalışalım." dedi.

Yatırımlar Bakanı Nuradil Bayasov da Kırgız ve Türk halklarının ata vatanı, dini, dili ve kültürünün bir olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin Kırgızistan'da Çin'den sonra en çok yatırım yapan ülke haline geldiğini ifade eden Bayasov, 300'den fazla Türk iş insanının Kırgızistan'da birçok alanda yatırımlarının bulunduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından Bayasov, TÜKİD Başkanı Şevki Sarılar, Egemendik Türkiye Mezunları Derneği ile Avrasya İş Kulübüne ülkedeki yatırımlara katkılarından dolayı Bakanlığı adına teşekkür belgesi takdim etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan da Türkiye ile Kırgızistan arasındaki yoğun karşılıklı ziyaretlerin diyaloğun ve stratejik iş birliğinin geliştiğinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Doğan, Türkiye'nin Kırgızistan'da Manas Üniversitesi ve Maarif Vakfı Okulu ile eğitim alanında en büyük yatırımcı haline geldiğini ifade etti.

İki ülkenin stratejik ilişkilerinin bundan sonra daha da gelişeceğine inancının tam olduğunu dile getiren Doğan, TÜKİD'in kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

- "İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARETİ, YATIRIMI VE İSTİHDAMI DAHA FAZLA ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"



Derneğin Başkanı Sarılar da derneğin Türkiye'nin eski Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından kurulduğunu belirterek "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticareti, yatırımı ve istihdamı daha fazla artırmayı amaçlıyoruz." ded



Programa Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Yatırımlar Bakanı Bayasov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'ın yanı sıra TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, elçiliğin ataşeleri, bakanlık mensupları, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Maarif Vakfı, Ahıska Türkleri Derneği ve Egemendik Türkiye Mezunlar Derneği yetkilileri katıldı.

