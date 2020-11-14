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14 Kasım 2020 Cumartesi 23:19:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 23:19:00

Kırgızistan Başbakanı Caparov görevinden ayrıldı

Kaynak: AA

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Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Kırgızistan Başbakanı Sadır Caparov, görevinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan Kırgızistan Sadır Caparov'un başbakanlık görevini Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'a devrettiği duyuruldu.

Caparov'un elinde bulundurduğu cumhurbaşkanlığı yetkililerinin ise Meclis Başkanı Talant Mamıtov'a devredildiği bildirildi.

Mamıtov, ulusa sesleniş konuşması yaptı ve asıl görevinin 10 Ocak 2021'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm adaylar için eşit koşullar yaratmak olduğunu belirtti.

Öte yandan, adaylık başvuru süresi sona eren 10 Ocak'taki seçimler için 63 kişi başvuruda bulundu.

Kırgızistan meclisine giremeyen partilerin 5 Ekim'de düzenlediği protesto gösterilerinin şiddete dönüşmesinin ardından taraftarlarınca cezaevinden 6 Ekim'de çıkarılan Caparov, aynı gün "geçici başbakan" ilan edilmişti.

Meclisten güvenoyu alan Caparov, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un görevinden istifa etmesinden sonra geçici olarak cumhurbaşkanlığı yetkilerini de üstlenmişti.

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