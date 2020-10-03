Kim Jong-un, Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, Kovid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Haberde, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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