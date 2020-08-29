Kim Jong-Un bu kez de verdiği 'vur emri'yle gündemde damgasını vurdu

Kim Jong-Un ortaya çıktı, bu kez de verdiği 'vur emri'yle gündemde damgasını vurdu

Şimdiye kadar hiçbir koronavirüs vakası bildirmeyen Kuzey Kore dünya üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir yola başvuruyor. Çin-Kuzey Kore sınırına yaklaşan herkes kayıtsız şartsız vurulacak.



Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore ve lideri Kim Jong-un, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde uzun süre ortalarda görünmemesi yüzünden komaya girdiği, hatta öldüğü söylentileriyle gündeme gelmişti.

Ancak Kuzey Kore, bu söylentileri yalanlamak istercesine Kim'in fotoğraflarını dünyaya servis etti, liderlerinin sağ ve sağlıklı olduğunu herkese duyurmuş oldu. Kim Jong-un, bu kez de koronavirüs konusunda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Kuzey Kore geçen aya kadar ülkede hiç koronavirüs olmadığını iddia etmiş, ancak geçen ay ülkeye Güney Kore'den giren bir kişide virüs olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Kim Jong, birkaç gün önce hükümet yetkilileriyle bir toplantı yaparak ülkesinin Kovid-19'dan korunması için gerekli önlemlerin görüşüldüğü bir toplantı yaptı.

Radio Free Asia ve Kuzey Kore'den tanıkların bildirdiğine göre, acımasızlığıyla tanınan Kim Jong ülkeye koronavirüs girmesinin önüne geçmek için korkunç bir karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Kim jon-un, Kuzey Kore - Çin arasındaki sınıra 1 kilometreden fazla yaklaşan herkesin kim olduğuna bakılmadan sorgusuzca vurulmasını emretti.

Çin sınırına yakın Hamgyong bölgesi sakinlerinin aktardığına göre Kim Jong'un emri koronavirüs salgını bitene kadar geçerli olacak.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emrine göre Hamgyong bölgesi polisi Çin sınırına yaklaşan herkesi orada bulunma sebeplerine bakılmaksızın vurma emri almış durumda.

Polis bölge halkına yaptığı açıklamada 'Koronavirüs dünyada ülkemiz dışında her yere yayıldı. Düşman, virüsü sınırımızdan içeri sokmaya çalışacaktır.' dediği iddia edildi.

Polis aynı zamanda sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlara çevrede gördükleri yabancılara ve düşman aktivitelerine karşı uyanık olunması çağrısı da yaptı.

Kuzey Kore - Çin sınırı 1400 kilometreden fazla. Sınır ülkenin dört ayrı bölgesine de yayılmış durumda.