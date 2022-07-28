VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!
MİT'ten nokta operasyon
Bunu yapana kıdem tazminatı ödenmeyecek
Yeni kıtlık uyarısı!
Bölgede tansiyon yeniden yükseliyor
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Yarışma Başvuruları Açıldı!
Yangın tüpü yüzünde patladı
İlk sıraya yerleşti
İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
Hem iş hem alışveriş
Önce nikah sonra düğün
Tweet sildiren Türk tepkisi
"Engellemek istediler ama biz başardık"
Kredi ve kart borçlusu için müjde hazırlığı
Beyin yıkayıp dağa gönderdiler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Temmuz
Buzdolabında yiyecek saklama kuralları
Çölyak hastalığı gözleri de vuruyor
"Grip oldum" yerini "Kovid oldum"a bırakıyor
Uzmanından ‘güneş çarpması' uyarısı
Mersin'de "Temizleme" operasyonu!
İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 ölü
Biden ile Şi'nin telefon görüşmesi yapması bekleniyor
Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek
28 Temmuz 2022 Perşembe 11:14:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 11:15:00

Kim Jong-un: Kuzey Kore nükleer güçleri harekete geçirmeye hazır

Kaynak: BBC

ABONE OL

Kuzey Kore Yarımadası'nda tansiyon yeniden yükseliyor. Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye hazır olduğunu belirterek, "ABD ile herhangi bir askeri çatışmaya hazırız" dedi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kore Savaşı yıldönümü etkinliğinde konuşan Kim, ülkenin ABD ile "herhangi bir askeri çatışmaya tamamen hazır" olduğunu da söyledi.

Yorumlar, Kuzey Kore'nin yedinci nükleer denemeye hazırlanıyor olabileceği endişesi üzerine geldi.

ABD geçen ay Pyongyang'ın böyle bir testi her an yapabileceği konusunda uyarmıştı.

Kuzey Kore'nin en son nükleer denemesi 2017'deydi. Ancak Kore Yarımadası'nda tansiyon yeniden yükseliyor.

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin bu yıl benzeri görülmemiş sayıda füze test ettiğini söyledi.

Son deneme sayısı, rekor yılı olan 2019'un tamamında 25'e kıyasla 31.

Haziran ayında Güney Kore, kendisine ait sekiz füze fırlatarak karşılık vermişti.

Etiketler : Kuzey Kore Sung Kim ABD Kim Jong-un
Panikleten gece

Panikleten gece
Düğünde havuzda bile horon teptiler

Düğünde havuzda bile horon teptiler
Düet geliyor

Düet geliyor
Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!

Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!
3 saat rötarlı konser

3 saat rötarlı konser
Rusya'da izdiham yarattı

Rusya'da izdiham yarattı
Yeni kumralı aranjörü

Yeni kumralı aranjörü
Lavanta güzeli

Lavanta güzeli
Teyze ve yeğen düeti

Teyze ve yeğen düeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX