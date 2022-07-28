Bölgede tansiyon yeniden yükseliyor

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kore Savaşı yıldönümü etkinliğinde konuşan Kim, ülkenin ABD ile "herhangi bir askeri çatışmaya tamamen hazır" olduğunu da söyledi.

Yorumlar, Kuzey Kore'nin yedinci nükleer denemeye hazırlanıyor olabileceği endişesi üzerine geldi.

ABD geçen ay Pyongyang'ın böyle bir testi her an yapabileceği konusunda uyarmıştı.

Kuzey Kore'nin en son nükleer denemesi 2017'deydi. Ancak Kore Yarımadası'nda tansiyon yeniden yükseliyor.

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin bu yıl benzeri görülmemiş sayıda füze test ettiğini söyledi.

Son deneme sayısı, rekor yılı olan 2019'un tamamında 25'e kıyasla 31.

Haziran ayında Güney Kore, kendisine ait sekiz füze fırlatarak karşılık vermişti.