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10 Eylül 2020 Perşembe 23:03:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 23:03:00

Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış

Kaynak: AA

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Gazeteci Woodward, yayımlanacak yeni kitabında, Kuzey Kore lideri Kim'in amcasını nasıl öldürttüğünü ABD Başkanı Trump'a anlattığını yazdı.

Gazeteci Robert Woodward'ın sadece bir kısmı basına servis edilen "Öfke" başlıklı kitabı şimdiden tartışmalara neden olurken, kitapta ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2018'de Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Kitapta Trump'ın "Kim Jong-un'un kendisini büyülediğini ve Koreli liderin oldukça zeki olduğunu" ifade ettiği kaydedildi.

Kim'in kendisine her şeyi anlattığını belirten Trump, Woodward'a konuyla ilgili verdiği mülakatta, Kim'in kendisine amcasını nasıl öldürttüğünü detayları ile anlattığını söyledi.

Trump'ın Amerikan istihbaratının "Kuzey Kore nükleer silah programından asla vazgeçmeyeceğine" yönelik değerlendirmesini eleştirdiğini belirten Woodward, kitabında Trump'ın ABD Merkez İstihbarat Teşkilatının (CIA) Pyonyang ile nasıl ilgileneceğini bilmediği yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.

Kim Jong-un ile görüşmekle Kuzey Kore liderine meşruiyet vermiş olduğu eleştirilerine ise Trump'ın, bu görüşmeden bir şey kaybetmediğini aktardığı belirtildi.

"ELİMİZDE KİMSENİN GÖRMEDİĞİ VE DUYMADIĞI SİLAHLAR VAR"

Kitapta Trump'ın 2017'de ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyona ilişkin değerlendirmelerine de yer verilirken, ABD liderinin gizli bir silah yaptıklarından bahsedildi.

Trump söz konusu silahla ilgili "Bu ülkede daha önce kimsenin yapamadığı nükleer silahlar inşa ettik. Duymadığınız ve bilmediğini silahlarımız var. Elimizde (Rus Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Çin Devlet Başkanı Jinping) Xi'nin duymadığı silahlarımız var." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Woodward, bu bilgiyi isimsiz kaynaklardan da teyit ettiğini ve Trump'ın bunu açıklamasının kendisi için şaşırtıcı olduğunu yazdı.

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