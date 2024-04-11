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11 Nisan 2024 Perşembe 10:35:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 10:35:00

Kiliseye hayalet aramaya gitti, cesedi bulundu!

Kaynak: CNN International

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İtalya'nın kuzeyindeki Aosta Vadisi'ndeki terk edilmiş bir kilisede kanlı cesedi bulunan 22 yaşındaki Fransız kadının, Tiktok videosu çekmek için, içinde hayaletler olduğuna inandığı kiliseye gittiği düşünülüyor.

Polis, kurbanın sosyal medya platformu TikTok'ta bir gösteri yapmaya çalışmış olabileceğine inanıyor.

Ölümü ise Fransa'da sosyal medya platformunda oynanan bir hayalet avlama yarışmasıyla ilgili olabilir.

Polis öldürülen kadınla görülen genç bir adamı da arıyor. Bölgede polisin olayla bağlantılı olabileceğini söylediği iki kayıp vakası daha var.

"YÜRÜYEN BİR CESEDE BENZİYORDU"

Polis sözcüsüne göre kurban ve erkek arkadaşı bölgede "vampir gibi" giyinmiş halde görülmüştü.

Polisin görüştüğü bir görgü tanığı, genç kadının solgun ve bir deri bir kemik olduğunu, adamın ise siyah saçlı ve koyu tenli olduğunu söyledi

Tanık, polis müfettişlerine kadının "yürüyen bir cesede" benzediğini söyledi.

Tıbbi müfettiş Roberto Testi'ye göre, adı açıklanmayan ölü kadın, kamp bıçağıyla bıçaklanmış ve kan kaybından ölmüştü.

Ayrıca boynuna iki, karnına da bir kurşun isabet etmişti.

Polis, yerel bir sakinin onun çürüyen cesedini keşfettiğinde kadının üzerinde herhangi bir belge veya cep telefonu bulunmadığını söyledi.

Etiketler : italya kilise hayalet ceset
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