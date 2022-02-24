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24 Şubat 2022 Perşembe 09:33:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 09:33:00

Kiev'i terk ediyorlar! Böyle görüntülendi

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı. Ayrıca Kiev'de siren sesleri duyuldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya karşı özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından halk şehri terk etmeye başladı.

Yollarda trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Etiketler : KİEV UKRAYNA RUSYA
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