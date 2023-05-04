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04 Mayıs 2023 Perşembe 21:59:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 21:59:00

Kiev'de patlamalar meydana geldi

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus güçlerince şehre düzenlenen İHA saldırısı sonucu patlamalar meydana geldi. Zelenskiy, bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, akşam Rus insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda Kiev'de patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Solomyansk bölgesindeki 4 katlı binada yangın çıktığını kaydeden Kliçko, "Başkentin Solomyansk semtinde patlamalar ve yangın var. İHA enkazının muhtemel etkisidir." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Saldırı ve patlamalar sırasında Ukrayna hava savunma sistemlerinin yoğun atış açtığı görüldü.

Etiketler : Volodimir Zelenskiy Devlet Başkanı Solomyansk
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