Kiev'de patlamalar meydana geldi
Kaynak: AA
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus güçlerince şehre düzenlenen İHA saldırısı sonucu patlamalar meydana geldi. Zelenskiy, bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, akşam Rus insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda Kiev'de patlamalar meydana geldiğini duyurdu.
Solomyansk bölgesindeki 4 katlı binada yangın çıktığını kaydeden Kliçko, "Başkentin Solomyansk semtinde patlamalar ve yangın var. İHA enkazının muhtemel etkisidir." ifadesini kullandı.
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.
Saldırı ve patlamalar sırasında Ukrayna hava savunma sistemlerinin yoğun atış açtığı görüldü.
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