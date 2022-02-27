Topyekün saldırı emri verildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından Ukrayna genelinde Rusya müdahalesi başladı. Özellikle Rus birlikleri Donbas'tan başlayarak, Belarus sınırındaki birliklerle Ukrayna'yı abluka altına aldı. Rusya, Ukrayna'nın Çernobil ve Herson kentlerini alırken, ülkede birçok stratejik üsse de saldırılar gerçekleştiriyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddettiği iddiası üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 4. gününde devam ediyor. Başkent Kiev'de sabah saatlerinde patlamalar duyuldu, ardından saldırılar yoğunlaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri harekat başlattıklarını duyurmuştu. Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar sürerken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor. Ukrayna, siviller ve askerler olmak üzere toplam 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yüz binlerce Ukraynalı, yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

08:38 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Yüzde 100 gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar! Detaylar geliyor! Biz kazanacağız

05:10 Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk'a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

05:00 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

04:27 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi

04:15 Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı. İmha edilen Rus araçları ve zırhlıların imha edildiği, evlerin hasar gördüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.

03:55 Ukrayna Devlet Sınır Muhafızı Servisi'nden yapılan açıklamaya göre; Yılan Adası'nı savunan Ukrayna askerleri sağ olabilir. Ukrayna lideri Zelenskiy, 13 Ukrayna askerinin adayı savunurken kahramanca can verdiğini ifade etmişti.

02:25 CNN'in haberine göre; Kiev'in güney batısında gerçekleşen iki patlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamalarda birinin kent merkezine yaklaşık 20 kilomete mesafede gerçekleştiği bildirildi. İkinci patlama ise Kiev'in batısında, şehrin ikinci büyük havalimanı yolunda yaşandı.

02:15 BBC muhabiri Fergal Keane, Ukrayna'nın Polonya sınırına 20 kilometre mesafede savaştan kaçan Ukraynalıları görüntüledi. Binlerce kişinin ve aracın Polonya'ya geçmek için sıra oluşturduğu görülüyor.

01:45 Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Mush, Stralink uydusu internet servisini Ukrayna'da aktif hale geçirdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle Ukrayna'da internet erişiminin engellenmesi zorlaşacak.

01:30 Ukrayna'nın Lviv kentinde Polonya'ya geçmek üzere tren istasyonunda yüzlerce Ukraynalı bekliyor. Sosyal medyada viral olan görüntülerle ilgili "2. Dünya Savaşı yıllarını anımsatıyor" yorumları yapıldı.

01:09 Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, müttefik ülkelerin Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkaracağını açıkladı.

00:51 Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, bir hafta boyunca planlanan tüm Rusya uçuşlarını iptal etti.

00:45 Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.

00:37 Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 bin 500 Rus askerinin ölü veya yaralı olduğu aktarıldı.

00:27 Alman Lufthansa havayolu şirketi, bir haftalığına Rusya'ya ve Rus hava sahasındaki uçuşlarını askıya aldı.

23:58 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

23:54 Lviv Belediye Başkanı, molotof kokteyllerini 'Bandera-smootie' olarak nitelendirerek kent sakinlerine stok yapmaları çağrısında bulundu.

23:22 Alman hükümetinin, Estonya'ya eski Doğu Almanya'nın stoklarından kalan 9 obüsü Ukrayna'ya vermesi için izin verdiği bildirildi.

23:03 Rus uzay ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitriy Rogozin, Almanya'nın yörüngedeki ortak uzay gözlemevi Spektr-RG'deki teleskopunu kapatacağını ifade etti.

23:11 Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde çatışmalar şiddetlendi.

23:07 Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'daki askeri operasyonu konuştu.

22:44 Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 467 kişi gözaltına alındı.

22:33 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonla Ukrayna'yı görüştüğü açıklandı.

22:15 Rus güçleri Ukrayna'nın Sumi şehrini vurdu.

22:00 Meta'nın ardından YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya aldı.

21:55 Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.

21:38 Son 24 saat içinde Rusların ciddi bir ilerleme sağlayamadığını belirten Ukraynalı yetkililer, "Yaklaşık 3500 Rus askeri öldü ya da yaralandı" açıklamasında bulundu.

21:20 Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.

21:10 Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

20:45 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Türkiye ve Azerbaycan'ın Rusya ile müzakereleri organize etme teklifinde bulunduğunu açıkladı.

20:35 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

20:30 Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus güçlerinin Zaporijya nükleer santraline yaklaştığı belirtildi.

20:16 Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, ülke hava sahasının gece yarısından itibaren Rus uçaklarına kapatılacağını bildirdi.

19:15 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yoğun göç dalgasının yaşandığı Polonya sınırı, çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı.

18:53 İngiltere'den yapılan açıklamada Rusya'nın ilerleyişinin lojistik sorunlar ve güçlü direniş sebebiyle geçici olarak yavaşladığı belirtildi.

18:18 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığının internet sitesine sürekli siber saldırı yapıldığını bildirdi.

18:16 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

17:42 ABD Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'nın etkin direnişi Rusya'nın ilerleyiş hızını kesiyor" derken, "Hızlı ilerleyemeyen Rusya'nın hüsranı artıyor" ifadelerini kullandı.

16:46 Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Ültimatomlar olmadan ateşkes müzakerelerine hazırız.

16:44 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

16:45 Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüşen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin, 'Topraklarımızda 100.000'den fazla Rus askeri var. Sivil alanlara saldırıyorlar.' dediği bildirildi.

16:37 Avrupa Yayın Birliği (EBU) başlıca Rus haber kuruluşlarının üyeliklerini askıya aldı.

16:31 Ukrayna Sınır Güvenlik Birimi: Rusya Karadeniz'in kuzeybatı kısmını navigasyona kapattı.

15:45 Ukrayna: Rus güçleri taktik değiştiriyor... Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin, uzun askeri araç ve teçhizatlarla hızlı bir şekilde saldırıya geçme konusundaki başarısız girişimleri sonucunda taktik değişikliğine giderek sabotajcıları ve paraşütçüleri kullanmaya başladığını belirtti.

15:44 Kremlin: Putin'den orduya 2. saldırı emri... Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin Rus ordusuna 'dur' emri verdi ancak Ukrayna müzakereyi reddedince ordu ilerleyişine devam etti.

15:37 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.

15:32 ABD'nin Minsk Büyükelçiliği: Vatandaşlarımıza Belarus'tan derhal ayrılmalarını ve Belarus'a seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz.

15:16 Rusya Polonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti'nden havayolu firmalarına hava sahasını kapattı

14:45 Kiev Belediye Başkanı: Bugünden itibaren 17.00 - 08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatlerde dışarıda olanlar düşman unsuru sayılacak. Uygulama 28 Şubat'a kadar sürecek.

14:18 Amerikan NBC News televizyonu, Kazakistan'ın Rusya'dan gelen, Kazak birliklerinin Ukrayna'daki taarruza katılma talebini reddettiğini öne sürdü.

14:09 İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya'nın kayıplarının açıklanandan çok daha fazla olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Rus kayıplarının ağır ve Kremlin tarafından tahmin edilenden veya kabul edilenden daha büyük olması muhtemel" ifadeleri kullanıldı.

14:00 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasının ardından "Diplomatik ilişkilerin sürdürülmesine özel bir ihtiyaç olmadığını" belirterek, "Birbirimize dürbün ve silah görüşleriyle bakabiliriz. Batı, Rus varlıklarını dondurma tehdidiyle ilerlerse, ülkedeki Batı varlıklarının dondurulma olasılığı doğar" dedi.

13:45 Fransa donanması, Rusya'ya ait gemiyi durdurdu. Geminin içinde yüzlerce otomobil bulunuyor.

13: 40 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Fransa'nın Ukrayna'ya silah sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Kuleba ayrıca, Fransa'nın Rusya'nın SWIFT'ten kesilmesini desteklediğini ifade etti.

13:18 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürttük. Çatışmalar devam ediyor. Kiev'in etrafındaki şehirlerimiz ordumuz tarafından kontrol ediliyor. Düşmanın planlarını bozduk.

13:17 100 bin Ukraynalının Polonya sınırını geçtiği açıklandı

13:15 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

13:10 Ukrayna'dan Kızıl Haç'a çağrı: Binlerce Rus askeri cesedi var. Bunları Rusya'ya götürün.

13:05 Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

12:30 Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy, kente Rus askerlerinin paraşütlerle indiğini, saldırıyı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin püskürttüğünü duyurdu.

12:25 Rus medya izleme kuruluşu Roskomnadzor'un gazete ve televizyonlara yolladığı uyarı mektubunda saldırı, işgal ya da savaş ilanı gibi kelimelerin kullanılmaması istendi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna şehirlerine saldırı olmadığı iddia ederek sivil kayıp yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

12:05 Ukrayna'dan tahliye edilen Türkler, Hamzabey Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapıyor.

12:00 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev: Harekat, Putin'in belirttiği tüm sonuçlar elde edilinceye dek sürecek

11:45 Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliği Letonya'ya taşınıyor. Açıklama Letonya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

11:30 Reuters: Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk 198 kişi öldü.

11:00 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Uzun süredir devam eden tartışmayı kesin olarak kapatmak ve Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için çok önemli bir an.

10:45 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın füzeyle vurduğu çok katlı binanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşıp şu mesajı paylaştı: Güzel, huzurlu şehrimiz Kiev'de bir bina Rus kara kuvvetleri ve füzelerinin saldırısına uğradı. Tüm dünyadan Rusya Federasyonu'nun tamamen izole edilmesini talep ediyorum. Büyükelçileri sınır dışı edin, petrol ambargosu uygulayın ve Rus ekonomisini yok edin. Rusya Federasyonu'nun Savaş suçlularını durdurun!

10:20 Ukrayna Acil Durumlar yetkililerinin açıklamasına göre Kiev'de çok katlı bir apartman Rus birlikleri tarafından vuruldu. AFP'ye göre binada tahliye çalışmaları devam ederken can kaybının henüz açıklanmadığı, görevlilerin hayatını kaybetmiş olabilecek kişileri tespit etmeye çalıştıkları bildirildi.

10:30 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya Ukrayna'da 'uzun' bir savaşa hazır olmalı.

10:13 Kiev Belediyesi: Sivillerin yaşadığı bina füzeyle vuruldu. Kiev Belediye Başkanı'nın açıklamasında 35 kişinin yaralandığı, 2'sinin çocuk olduğu ifade edildi.

10:00 Ukrayna İçişleri Bakanlığı bu sabah yerel saatle 06.00 itibariyle Ukrayna ordusunun ülke genelinde 3 bin Rus askerini öldürdüğü, 14 savaş uçağını ve 8 helikopteri düşürdüğü açıklandı. Bakanlık çatışmaların devam ettiğini belirterek 102 Rus tankı ve 536 zırhlı askeri aracı imha ettiklerini ifade etti.

09:50 Reuters: Kiev yakınındaki Zhuliany Havaalanı füzeyle vuruldu.

09:40 Rusya ajansı: Kiev Hidroelektrik Santrali Rus güçlerin elinde.

09:20 Rusya Savunma Bakanlığı: Melitopol kentinin tamamı kontrol altına alındı.

09:10 Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Kiev'de sokakta çekilen görüntüyle Ukraynalılara seslendi: Sahte haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı indirmeyeceğiz.

09:00 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: 3500'den fazla Rus askeri öldürüldü, 200 asker esir alındı.

08.55 Reuters haber ajansı, Ukrayna ordusuna dayandırdığı haberde, Karadeniz'den Ukrayna'ya kruz füzeleri atıldığını aktardı.

08:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi. Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

08:45 Ukrayna: Herson ve Odessa yakınlarında çatışmalar sürüyor.

08:30 Interfax Haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna'nın güneyindeki Melitopol şehrine girdiğini açıkladı.

08:25 Reuters: Kiev'de hükümet binalarının yakınında silah sesleri duyuldu.

07:50 Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu. Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

07:12 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.

07:07 Ukrayna: Rus nakliye uçağı düşürüldü.

06:59 Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

06:46 ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

06:35 Reuters, Rus askerinin Melitopol'e girdiğini iddia etti. Birliklerin Ukrayna'nın güneyindeki kente girdiği belirtildi.

06:24 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de internet bağlantılarında kesintiler yaşanıyor.

06:08 Ukrayna ordusu, Cumartesi günü yaptığı bir Facebook paylaşımında, Kiev'deki bir askeri üsse yapılan saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.

03:59 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.

03:17 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bugün zor bir gündü fakat gece çok daha zor olacak. Gece saldıracaklar" ifadelerini kullandı.

02:46 Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

01:17 Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında ittifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

01:06 ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" ifadeleri kullanıldı.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.