"Kuşatıldık, artık imkansız"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Associated Press'e verdiği röportajda Kiev'in her taraftan kuşatıldığını ve tahliyenin artık şehirden imkansız olduğunu söyledi.



Kliçko, "Şu anda etrafımız çevrildi. Tahliye artık imkansız çünkü tüm yollar kapalı." dedi.