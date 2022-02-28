28 Şubat 2022 Pazartesi 00:29:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 00:29:00
Kiev Belediye Başkanı'ndan tahliye açıklaması: Kuşatıldık, artık imkansız
Kaynak: Associated Press
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Kiev Belediye Başkanı Associated Press'e verdiği röportajda şehirden artık tahliyenin imkansız olduğunu söyledi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Associated Press'e verdiği röportajda Kiev'in her taraftan kuşatıldığını ve tahliyenin artık şehirden imkansız olduğunu söyledi.
Kliçko, "Şu anda etrafımız çevrildi. Tahliye artık imkansız çünkü tüm yollar kapalı." dedi.