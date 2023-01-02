VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Su endişesi tüm yurda yayıldı
50 bin yıl sonra yeniden geliyor!
Ege Denizi'nde deprem
Grip salgınının yaşandığı Avrupa'da ilaç temininde sıkıntılar baş gösteriyor
Emtia piyasasında yılın son haftasında genel olarak pozitif bir seyir izlendi
Kamu görevlileri emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı üzerinden gönderebilecek
02 Ocak 2023 Pazartesi 09:40:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 09:40:00

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kiev'de patlama oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik düzenlediği saldırı sonucu Desnyan semtinde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Desnyan semtinde bir patlamanın meydana geldiğini kaydederek, "Başkentin Desnyan semtinde 19 yaşındaki bir erkek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kiev Askeri İdaresi'nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada da Kiev'e Rus saldırısının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu dakika itibariyle başkentin üzerinde yaklaşık 10 hava hedefi vuruldu. Hava alarmı devam ediyor." denildi.

Yerel basındaki haberlere göre ise Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Etiketler : ukrayna kiev patlama rusya saldırı
Hülya'yla tekrar evlenmem

Hülya'yla tekrar evlenmem
Biletler sokak hayvanlarına

Biletler sokak hayvanlarına
Leylekler mevsimleri şaşırdı

Leylekler mevsimleri şaşırdı
Kiltli Ersin!

Kiltli Ersin!
İlk kez gelinlik giydi

İlk kez gelinlik giydi
Hollywood eğitimi

Hollywood eğitimi
Hadise'yi gizlemem

Hadise'yi gizlemem
İlker'e bağlandım

İlker'e bağlandım
Büşra Targaryen!

Büşra Targaryen!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX