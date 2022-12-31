Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu duyurdu
Kaynak: AA
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, şehirde patlamalar olduğunu duyurdu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Kiev'de patlamalar var. Sığınaklarda kalın. Başkentin Solomyansk semtindeki konut binaları arasında patlamalar meydana geldi. Peçersk ve Holosiivsk semtlerinde de patlamalar meydana geldi. Yıkım var. Kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri yolda."
Kiev'de Ukrayna hava savunma sistemlerinin çalıştığı görüldü.
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