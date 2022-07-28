VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den F-35 ve mühimmat satışına onay!
ABD'de çip üretimine 280 milyar dolarlık teşvik tasarısına onay
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüşecek
Ukrayna'dan Polonya vatandaşlarına 'özel yasal statü'
'Yakın zamanda gemilerin Ukrayna'dan ayrılmasını bekliyoruz'
Dışişlerinden BMGK'nin kararına tepki: Karar gerçeklikten kopuk
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kışa hazır
Bakan Akar'dan Letonya'daki Türk Şehitliği'ne ziyaret
Lübnan'da liman patlamasının yaşandığı 4 Ağustos ulusal tatil ilan edildi
"FED enflasyonu indirmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil"
Berlin'de enerji tasarrufu için 200 yapı gece ışıklandırılmayacak
Avrupa'daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın yaklaşık dört katına çıktı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
"Rusya-Ukrayna savaşı eninde sonunda diplomasi masasında bitecek"
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı Solskyi ile görüştü
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek
Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin
Bakan Akar'dan Finlandiya ve İsveç'e çağrı
"Kontrolsüz çatışma" riski artıyor
Almanya'dan Türkiye açıklaması
EYT'lileri heyecanlandıran gelişme!
Rusya'dan Türk İHA'ları sorusuna cevap!
28 Temmuz 2022 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 22:00:00

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Kıbrıs adasında 31 Temmuz'da sona erecek BM Barış Gücü misyonunun görev süresi Ocak 2023'e kadar uzatıldı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanan Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görevini, 3 Ocak 2023'e kadar 6 ay daha uzatma kararı aldı.

"Kıbrıs'taki durum" gündemiyle toplanan BMGK'da, oylama sürecinin ardından Konsey'in dönem başkanı Brezilya Büyükelçisi Ronaldo Costa Filho, İngiltere'nin hazırladığı karar taslağının Konsey'in tüm üyelerinin (15 ülke) onayını aldıktan sonra "oy birliğiyle" kabul edildiğini duyurdu.

Kabul edilen karar metninde, "27 Ocak'ta alınan 2618 numaralı bir önceki Konsey Kararına göre 31 Temmuz'da dolacak olan Kıbrıs'taki BM barış misyonunun görev süresi, gelecek ocak ayına kadar devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, 1964 yılında Güvenlik Konseyi'nin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.

Kıbrıs adası 1974'ten bu yana kuzeyde Türk ve güneyde Rumlar olmak üzere iki parçaya bölünmüş, 2004'te Kıbrıslı Rumlar, BM tarafından sunulan adanın iki parçasını birleştirmeye yönelik bir planı reddetmişti.

Etiketler : birleşmiş milletler güvenlik konseyi bm barış gücü kıbrıs
9 yıl sonra bir aradalar

9 yıl sonra bir aradalar
Gençlerle çalışmayı seviyorum

Gençlerle çalışmayı seviyorum
40 bin kişilik koro

40 bin kişilik koro
Hirfanlı'da 'hayalet ağ' katliamı

Hirfanlı'da 'hayalet ağ' katliamı
Yüzüğüne kavuştu

Yüzüğüne kavuştu
Rusya'da izdiham yarattı

Rusya'da izdiham yarattı
Bluzu 41 bin lira

Bluzu 41 bin lira
Konser şıklığı

Konser şıklığı
Bodrum romantizmi

Bodrum romantizmi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX