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Kıbrıs'ta tansiyon yükseliyor... Türk askeri bölgeye girebilir
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09 Kasım 2023 Perşembe 08:58:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 08:58:00

Kıbrıs'ta tansiyon yükseliyor... Türk askeri bölgeye girebilir

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Kıbrıs'ta ağustos ayında KKTC'nin ara bölgedeki Türk ve Rumların ortak yaşadığı Pile köyüne yaptığı yol çalışmasının önünü kesen BM Barış Gücü, bölgede tansiyonu yükselten adımlar atmaya devam ediyor. Bölgedeki kaynaklar Rumların engellemeye devam etmesi durumunda Türk askerinin bölgeye gireceğini belirtiyor.

Kıbrıs'ta ağustos ayında KKTC'nin ara bölgedeki Türk ve Rumların ortak yaşadığı Pile köyüne yaptığı yol çalışmasının önünü kesen BM Barış Gücü, krizin çözümünde de Rum yanlısı adımlar atmaya devam ediyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Pile-Yiğitler yolunda şimdi de 'parselasyon krizi' yaşanıyor. Pile Türklerinin KKTC'ye geçişini sağlayacak yolun 7.5 kilometresi tamamlanırken, ara bölgede yer alan 4 kilometrelik bölüm için parselasyon sorunu çıktı. Türk askerinin bölgeye sevki üzerine geri adım atan Rumların girişimine ses çıkarmayan Barış Gücü de BM'ye şikayet edildi. Bölgedeki kaynaklar Rumların engellemeye devam etmesi durumunda Türk askerinin bölgeye gireceğini belirtiyor.

BARIŞ GÜCÜ DEĞİL RUM'UN AVUKATI

KKTC'nin günlerdir yaptığı uyarıları dikkate almayan BM Barış Gücü ve Rum yönetimini, Beyarmudu Belediyesi'ne bağlı ekipler durdurdu.KKTC tarafından bölgeye asker ve polis konuşlandırıldı. BM Barış Gücü kolluk kuvvetlerinin bölgeye ulaşmasının ardından Rum yönetiminden parselasyon çalışmasına ara vermesini istedi. Bölge kaynakları BM Barış Gücü'nün Rumların avukatı gibi davrandığını belirtirken, durum böyle sürerse Türk askerinin bölgeye gireceği belirtiliyor.

BASIN MENSUPLARINA İZİN YOK

Pile-Yiğitler yolunda yaşanan parselasyon sorunu devam ederken bölgeye geçmek isteyen basın mensuplarının geçişine izin verilmedi. Pile'ye geçmek için Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı'na giden çok sayıda basın mensubunun kimliği alınırken, gazeteciler geri dönmek zorunda kaldı.

Etiketler : kktc türkiye birleşmiş milletler
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