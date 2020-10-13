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Kıbrıs Rum kesiminde tartışmalı 'yatırım karşılığı vatandaşlık' programı iptal edildi
Kıbrıs Rum kesiminde tartışmalı ''yatırım karşılığı vatandaşlık'' programı iptal edildi
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13 Ekim 2020 Salı 15:54:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 15:54:00

Kıbrıs Rum kesiminde tartışmalı ''yatırım karşılığı vatandaşlık'' programı iptal edildi

Kaynak: AA

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Güney Kıbrıs Rum yönetiminde suça karışmış kişiler de yararlandığı için eleştirilen 'yatırım karşılığı vatandaşlık' programı sonlandırıldı. Kararın, Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis'ın sabıka kaydı olan Çinli bir iş adamının Kıbrıs pasaportunu güvence altına almasına yardım etmeye hazır olduklarına dair gizli çekilmiş görüntülerin, Al Jazeera tarafından yayımlanmasının ardından alındığı belirtildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Rum kesiminin yabancı yatırımcılara para karşılığında vatandaşlık verilmesi kriterlerini içeren programı iptal etti.

Kararın, Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis'ın sabıka kaydı olan Çinli bir iş adamının Kıbrıs pasaportunu güvence altına almasına yardım etmeye hazır olduklarına dair gizli çekilmiş görüntülerin, Al Jazeera tarafından yayımlanmasının ardından alındığı belirtildi.

Kararın 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Gelen tepkiler üzerine AKEL Milletvekili Ciovanis istifa ettiğini duyurdu.

Meclis Başkanı Şilluris ise yaşananlardan ötürü kamuoyundan özür dileyerek, 19 Ekim itibarıyla görevinden "uzak duracağını", araştırmaların tamamlanmasının ardından da kararını açıklayacağını kaydetti.

Al Jazeera'nın haberinde, Rum yönetiminin 2017-2019 yıllarında 1400'den fazla pasaport başvurusunu onayladığı yer almıştı.

Al Jazeera'nın ele geçirdiği çok sayıda resmi belge, 70'ten fazla ülkeden hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin, GKRY'den altın pasaportlar diye anılan vatandaşlık belgesi aldığını ortaya koymuştu.

Bu tarihler arasında altın pasaportlar için en fazla başvurunun Rusya, Çin ve Ukrayna'dan yapıldığı ifade edilmişti.

- Rum kesiminden suçlulara "pasaport" zırhı

Avrupa Birliği (AB) üyesi GKRY, son yıllarda farklı ülkelerden suçla bağlantılı binlerce kişiye, para karşılığında ve usulsüzce "altın pasaportlar", diğer ismiyle "yatırım karşılığı vatandaşlık" adı altında vatandaşlık sattı.

2013'te hayata geçirilen Kıbrıs Rum kesimi yatırım karşılığı vatandaşlık programına göre, GKRY vatandaşlığı için 2 milyon avro değerinde gayrimenkul satın almak ya da 2,5 milyon avroluk yatırım yapmak yeterliydi.

Uygulamaya göre, pasaport alacak kişilerin temiz bir sabıka kaydına sahip olmaları gerekmesine rağmen GKRY bu kriteri önemsemedi.

GKRY pasaportu alabilmek için dil bilmek ve ülkede ikamet etmek şartları aranmazken, kısa sürede oluşturulan bir paravan şirket üzerinden dahi Rum bankalarına para transferi yapmak yeterli oluyor, bu paranın kaynağı da sorgulanmıyordu.

Rum kesiminin büyük gelir elde ettiği altın pasaport uygulaması, AB tarafından da tepki görüyordu.

Bu uygulamadan başta Rusya ve Ukrayna vatandaşları olmak üzere çok sayıda ülkeden suç ve yolsuzlukla bağlantılı kişiler faydalanabiliyordu.

Kıbrıs Rum kesimi pasaportları, AB üyeliğinden ötürü Avrupa'ya girişi kısıtlanan şahıslar için önemli olurken, bu pasaportları taşıyanlar, 27 Avrupa ülkesinde serbestçe seyahat edebiliyor, iş ve bankacılık işlemleri yapabiliyor.

Kıbrıs Rum kesiminin, yatırım karşılığı vatandaşlık programı sayesinde 2013'ten bu yana yaklaşık 7 milyar avro gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

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