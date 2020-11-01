  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor!
Khabib Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap
43 saat sonra müjdeli haber geldi! İzmir'de enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı
Burhan kuzu vefat etti
İzmir'de zamana karşı mücadele!
‘Donuk ekmek' alın vücudunuzu koruyun
Afrika Avrupa'nın hurdalığı oldu
Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni Navtex
Grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 83'e yükseldi
İstanbul'da Mavi Dolunay
Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı!
İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...
İzmir'deki depremde 33 saat sonra mucize
5 Kasım'da felaketi yaşayacak
İzmir provokatörleri tutuklandı
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Geçirdiği zor günleri atlatmaya çalışan Ebru Şallı menajer toplantısında
Fransız askısıyla gündem olan Seda Sayan ticarete atılıyor
Hoş geldin yeni yaş
İşte İzmir depreminin ürküten sesi
'İyi Günde Kötü Günde' dizisi final yapan Yasemin Kay Allen gözünü AVM'de açtı
01 Kasım 2020 Pazar 09:40:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 09:40:00

Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi

ABONE OL

Dövüş kariyerini sonlandırdığını açıklayan Khabib Nurmagomedov, İslam karşıtı açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vurdu.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Macron’un 1.5 milyardan fazla Müslüman’ın duygularını incittiğini belirtti. Khabib, “Biz Müslümanlarız, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak” dedi.

Khabib Nurmagomedov, paylaşımına, Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğraf ile Kuranı Kerim’de Ahzab Suresi’nin 57. ayeti olan “Allah’ı ve resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır” ifadesini ekledi. Babasının vefatının ardından geçtiğimiz günlerde dövüşü dünyanın zirvesinde bırakan Khabib, “Anneme söz verdim. Babamsız yola devam etmeyeceğim” demişti.

Etiketler : Macron Khabib Nurmagomedov müslüman fransa
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi
'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda

'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda
Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'

Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER