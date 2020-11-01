Khabib Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Macron’un 1.5 milyardan fazla Müslüman’ın duygularını incittiğini belirtti. Khabib, “Biz Müslümanlarız, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak” dedi.

Khabib Nurmagomedov, paylaşımına, Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğraf ile Kuranı Kerim’de Ahzab Suresi’nin 57. ayeti olan “Allah’ı ve resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır” ifadesini ekledi. Babasının vefatının ardından geçtiğimiz günlerde dövüşü dünyanın zirvesinde bırakan Khabib, “Anneme söz verdim. Babamsız yola devam etmeyeceğim” demişti.