Kerkük'te sağanak nedeniyle sular altında kalan evde 2 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Irak'ın Kerkük kentinde gece başlayan ve aralıksız devam eden sağanak nedeniyle sular altında kalan evde aynı aileden iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Kerkük Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aralıksız devam eden yağışın Kerkük'e bağlı Altunköprü nahiyesinin Hasar köyünü etkisi altına aldığı kaydedildi.
Açıklamada, Hasar köyünde bir evin sular altında kaldığı ve aynı aileden 2 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kerkük İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarının müdahalesiyle ailenin diğer fertlerinin kurtarıldığı, iki çocuğun cesedinin adli tıp kurumuna getirildiği ve yarın toprağa verileceği belirtildi.
Kerkük Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise geceden başlayan yağışın tahmin edildiği ancak şiddetlenmesinin öngörülemediği bildirilmişti.
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