24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:18:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:18:00
Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 asker öldü
Kaynak: AA
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Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğü bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük karayolu üzerinde askere silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi.
Açılan ateş sonucu 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.
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