Kenya'da sokağa çıkma yasağı 30 gün daha uzatıldı
Kaynak: İHA
Kenya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 30 gün daha uzatılırken, restoranlarda alkol satışı yasaklandı.
Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede tedbirler sıkılaştırılıyor. Kenya Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ülke genelinde 30 gün daha uzatıldığını duyurdu. Kenyatta, ayrıca salgın nedeni ile restoranlarda alkol satışının yasaklandığını açıkladı. Başkan Kenyatta, “Gerçek şu ki görünmeyen bir düşman ile savaştayız” dedi.
Kenya'da dün tespit edilen 960 yeni vaka ile rekor kırılmasının ardından toplam vaka sayısı 17 bin 603'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 280'e ulaştı.
- Trump, Kovid-19'a yakalanan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile son dönemde görüşmediğini açıkladı
- ABD'li ilaç şirketi Kovid-19 aşısının denemelerine başladı
- Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'da
- İspanya Dışişleri Bakanı Laya: Türkiye sadece ortak değil dosttan da öte bir NATO müttefikidir
- Kenya'da sokağa çıkma yasağı 30 gün daha uzatıldı
- Heniyye: Hamas direnişten vazgeçmeye karşılık sunulan 15 milyar dolarlık teklifi reddetti