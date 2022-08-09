Kenya'da milyonlarca seçmen genel seçimler için sandık başında

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, oy verme işlemi başlamadan önce sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bazı bölgelerde, oy verme işleminin geç başlamasından ötürü gerginlik yaşandı.

Yaklaşık 22 milyon seçmen ülke çapında kurulan 46 bin sandıkta oy kullanıyor.

Seçmenler, oylarıyla yeni devlet başkanını, 337 milletvekilini, 67 senatörü ve 47 valiyi belirleyecek.

4 adayın yarıştığı başkanlık yarışında iki ismin öne çıktığı Kenya'da ipi 55 yaşındaki Devlet Başkanı Yardımcısı Willam Ruto ya da 5. kez başkanlık için yarışan 77 yaşındaki Raila Odinga'nın göğüslemesi bekleniyor.

Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim, ikinci tura kalacak.

Ülkenin yeni başkanı ve meclis üyeleri, 5 yıl boyunca görev başında kalacak.

Seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemci takip ediyor.