Kenya'da gizemli hastalık: Kız öğrenciler bir anda felç oldu
Kaynak: Aksam.com.tr
Eregi Kız Lisesi bacakları felç eden esrarengiz hastalık nedeniyle kapatıldı.
Kenya'nın batısında yaklaşık 95 kız öğrenci gizemli bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve bu durum etkilenen okulun süresiz olarak kapatılmasına yol açtı.
Yetkililer, Nairobi'nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan Aziz Theresa'nın Eregi Kız Lisesi'nden 95 öğrencinin, kurumu kasıp kavuran esrarengiz hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, öğrencilerin bacaklarını felç eden ve çoğunu yürüyemez hale getiren bir hastalıktan muzdarip oldukları bildiriliyor.
Okulun kapatılması kararı, okul yöneticileri ile Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan bir toplantının ardından alındı.
95 öğrencide birden görüldü
Okuldan yapılan açıklamada, durum dikkatlice değerlendirildikten ve gerekli önlemler alındıktan sonra etkilenen yüzlerce öğrencinin okula geri dönmesine izin verileceği kaydedildi.
İlçe eğitim yetkilisi Bonface Okoth Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada 95 öğrencinin tıbbi müdahale için hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Gizemli hastalığın tam olarak ne olduğu açıklanmadı, ancak sağlık yetkilileri, etkilenen öğrencilerden alınan kan örneklerinin, hastalığın doğasını ve kökenini belirlemek ve uygun tedavi protokolleri geliştirmek için Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarlarına gönderildiğini söyledi.
İlçe, sağlık yetkilileri hastalığın nedenlerini belirlemek ve kontrol altına almak için çalışırken, etkilenen öğrencilerin ebeveynlerini ve velilerini uyanık olmaya ve çocuklarının sağlığını yakından izlemeye çağırdı.
- Kenya'da gizemli hastalık: Kız öğrenciler bir anda felç oldu
- Biden'ın köpeği, saldırganlığı nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı
- Avustralya'da "ırkçı tehditler" alan Aborjin Senatör, hükümeti kendisini koruyamamakla suçladı
- Fransa'da 2024 Paris Olimpiyatları öncesi tahtakurusu paniği
- Hırvatistan'daki plastik depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
- Avustralya'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresi ilk kez madeni paralarda yer alacak