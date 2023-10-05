Kenya'da gizemli hastalık: Kız öğrenciler bir anda felç oldu

Kenya'da gizemli hastalık: Kız öğrenciler bir anda felç oldu

Kenya'nın batısında yaklaşık 95 kız öğrenci gizemli bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve bu durum etkilenen okulun süresiz olarak kapatılmasına yol açtı.

Yetkililer, Nairobi'nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan Aziz Theresa'nın Eregi Kız Lisesi'nden 95 öğrencinin, kurumu kasıp kavuran esrarengiz hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, öğrencilerin bacaklarını felç eden ve çoğunu yürüyemez hale getiren bir hastalıktan muzdarip oldukları bildiriliyor.

Okulun kapatılması kararı, okul yöneticileri ile Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan bir toplantının ardından alındı.

95 öğrencide birden görüldü

Okuldan yapılan açıklamada, durum dikkatlice değerlendirildikten ve gerekli önlemler alındıktan sonra etkilenen yüzlerce öğrencinin okula geri dönmesine izin verileceği kaydedildi.

İlçe eğitim yetkilisi Bonface Okoth Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada 95 öğrencinin tıbbi müdahale için hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Gizemli hastalığın tam olarak ne olduğu açıklanmadı, ancak sağlık yetkilileri, etkilenen öğrencilerden alınan kan örneklerinin, hastalığın doğasını ve kökenini belirlemek ve uygun tedavi protokolleri geliştirmek için Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarlarına gönderildiğini söyledi.

İlçe, sağlık yetkilileri hastalığın nedenlerini belirlemek ve kontrol altına almak için çalışırken, etkilenen öğrencilerin ebeveynlerini ve velilerini uyanık olmaya ve çocuklarının sağlığını yakından izlemeye çağırdı.