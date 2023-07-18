VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Ankara'daki kapsül fabrikasında patlama: Yaralılar var
Haluk Bayraktar duyurdu... Tarihi AKINCI TİHA anlaşması!
Türkiye ile Katar arasında güçlü iş birliği sürüyor
Türkiye'den tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
18 Temmuz 2023 Salı 11:12:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 11:12:00

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı 403'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kenya'da, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında bulunan ceset sayısının 403'e yükseldiği bildirildi.

Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, Kilifi İlçe Hastanesi'nde basına yaptığı açıklamada, mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaştıklarını belirtti.

Onyancha, tespit edilen ceset sayısının 403'e çıktığı bilgisini paylaştı.

Operasyonlarda tarikatın elinden 95 kişi kurtarılırken, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu 37 kişi tutuklandı.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, kilisesindeki insanlara, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Etiketler : AÇLIK TARİKATI KENYA SORUŞTURMA
Gelin maaşıyla klip çekti

Gelin maaşıyla klip çekti
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi
Fıstık Murda!

Fıstık Murda!
Servet değerinde aksesuar

Servet değerinde aksesuar
Minibüse bindi konser verdi

Minibüse bindi konser verdi
Arda'yla Real Madrid idmanında

Arda'yla Real Madrid idmanında
Annesi anısına şarkı

Annesi anısına şarkı
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku
Müslüm Gürses'i andılar

Müslüm Gürses'i andılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX