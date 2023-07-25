Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan muhalif lidere, bire bir görüşme çağrısı

Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan muhalif lidere, bire bir görüşme çağrısı

Ruto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yarın Tanzanya ziyaretinin tamamlanmasının ardından isterse Odinga'yla bir araya gelebileceklerini ve baş başa görüşebileceklerini belirtti.

Muhalif Azimio Koalisyonu lideri Odinga, Ruto'nun çağrısına henüz yanıt vermedi.

Kenya'da geçen hafta yapılan hükümet karşıtı gösterilerde vergi artışları ve hayat pahalılığı protesto edilmişti.

Gösterilere izin vermeyen güvenlik güçleri, protestoculara sert müdahale etmişti.

Azimio Koalisyonu, protestolarda polis şiddeti nedeniyle 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.



Koalisyon, hükümet karşıtı gösterilere ara vererek hayatını kaybedenler için yarın ülke çapında anma törenleri düzenleme kararı almıştı.