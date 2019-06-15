Kenya’da bombalı saldırıda 8 polis öldü

Patlamanın olduğu Wajir bölgesi yetkilileri, yerel basına yaptığı açıklamada, yola yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, polislerin saldırı esnasında güvenlik amacıyla devriye gezdiklerini aktarırken, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının netlik kazanmadığını ifade etti.

Somali ve Kenya’da faal olan terör örgütü Eş-Şebab daha önce bölgede güvenlik görevlilerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Kenya hükümeti hafta içinde güvenlik gerekçesiyle Somali sınırındaki Lamu Sınır Kapısını kapatmıştı.

AA