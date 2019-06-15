Kenya’da bombalı saldırıda 8 polis öldü
Kenya’nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.
Patlamanın olduğu Wajir bölgesi yetkilileri, yerel basına yaptığı açıklamada, yola yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, polislerin saldırı esnasında güvenlik amacıyla devriye gezdiklerini aktarırken, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının netlik kazanmadığını ifade etti.
Somali ve Kenya’da faal olan terör örgütü Eş-Şebab daha önce bölgede güvenlik görevlilerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.
Kenya hükümeti hafta içinde güvenlik gerekçesiyle Somali sınırındaki Lamu Sınır Kapısını kapatmıştı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Rumların boru hattı hüsranı! Doğal gaz taşıma planları suya düştü
- Libya'da UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor
- Kuveyt'te bazı siyasi hareketler Bahreyn çalıştayının boykot edilmesini istedi
- İran'dan Fransa'ya nükleer anlaşma eleştirisi: Sözler yerine getirilmedi
- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Hong Kong'un askıya alma kararına destek açıklaması