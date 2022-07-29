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29 Temmuz 2022 Cuma 18:50:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 18:50:00

Kentucky sellerle mücadele ediyor

Kaynak: AA

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ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde 15 kişi yaşamını yitirdi. Seller nedeniyle bölgede binlerce insan elektriksiz kaldı. Ayrıca Las Vegas'ın merkezini de sel sularının bastığı öğrenildi.

ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da başlayan sağanak sonucu oluşan sellerde 15 kişinin öldüğünü duyurdu.

Beshear, selde kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Köprüler ve bazı yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği ifade edildi.

Seller nedeniyle bölgede binlerce insan elektriksiz kaldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugün Başkan Joseph R. Biden, Jr. Kentucky Topluluğu'nda büyük bir felaket olduğunu açıkladı. Şiddetli fırtınalar, sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdi." ifadeleri kullanıldı.

LAS VEGAS MERKEZİ SULAR ALTINDA

ABD'nin eğlence merkezlerinden Las Vegas şehrinin merkezini de sel sularının bastığı öğrenildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, çöl ikliminin hakim olduğu Las Vegas'ta sel sularının Las Vegas Bulvarı başta olmak üzere geniş caddeleri nehre dönüştürdüğü görüldü.

Şehrin lüks otellerinin zemin katlarındaki otoparklar sular altında kaldı.

Etiketler : sosyal medya beyaz saray ABD
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