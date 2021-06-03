  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pedallar eğitim için dönecek
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
AB'den Yunanistan'a ses topu tepkisi: Endişeliyiz
Ata vatandan Türkiye kararı
Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili iddiaya Rusya'dan cevap
Teröristbaşı Murat Karayılan çöküşü itiraf etti
Avusturya'nın 'fişleme' haritası çevrim dışı oldu
Kara Kıta'ya Türk imzası! Bölgenin güvenliği Hızır'a emanet
"Türk otoriteleri bir gün bile insani yardımı durdurmadı"
Uğur Kılıç, “Hentbol Vizyon 2028” sloganıyla Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına aday
Bakan 'kararlıyız' dedi ve hedefi açıkladı
Geri sayım başladı! ''Bozok'' ve ''Togan'' göreve hazır
Macron yine saldırdı! Tek derdi Türkiye
Köylerin kanatlı sakinleri
Engel tanımayan yardım çabası
Okulları renklendiren öğretmen
İlginç koleksiyoner: Taş görünce dayanamıyor
Oğuzhan ile çok mutluyuz
Eda'nın hayali üç çocuk
Tatil yok set var
En güvenli tatil karavan
Moda çekimlerini aratmıyor
Kalbini fenomene kaptırdı
03 Haziran 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 15:30:00

Kazakistan'dan Türkiye'ye 7 bin adet ilave transit geçiş belgesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kazakistan, 2021 yılı için Türk nakliyecilerine 7 bin adet ilave transit geçiş belgesi verilmesini kararlaştırdı. Kazakistan'dan tahsis edilen geçiş belgelerinin yoğun talep nedeniyle tükenmesi sonucunda son dönemde Türk tırlarının ülkeye geçişlerinde yığılmalar oluşmuştu.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev, Türk mevkidaşı Selim Dursun ile video konferans yöntemi ile görüştü.

Görüşmede, taraflar, kara yolu taşımacılığı alanında ikili iş birliğinin yanı sıra bu alandaki geçiş için verilen izin belgeleri kotasının yeniden belirlenmesi konularını ele aldı.

Müzakerelerin ardından taraflar arasında, 2021 yılı için Türkiye'ye 7 bin adet ilave geçiş belgesinin verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Söz konusu geçiş belgelerinin 5 bini Kazakistan limanları üzerinden ulaşımda, 2 bini de kara kontrol noktalarından geçiş için kullanılabilecek.

Kazakistan'dan tahsis edilen geçiş belgelerinin yoğun talep nedeniyle tükenmesi sonucunda son dönemde Türk tırlarının ülkeye geçişlerinde yığılmalar oluşmuştu.

Geçen yıl 2021 dönemi için Türkiye'ye tahsis edilen geçiş belgesi 12 bin 500 adet olarak belirlenmişti.

- İLK ÇEYREKTE 91 BİN TON YÜK TAŞINDI

Türkiye ve Kazakistan arasında yılın ilk 3 ayında taşınan yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 62,5 bin tondan 91,1 bin tona yükselirken, iki ülke taşımacılıktan toplamda 283,3 bin dolarlık gelir elde etti.

Daha önce yetkili bakanlık, Hazar Denizi üzerinden yapılan geçişte bir adet araç için ödenecek maliyetin 2 bin 400 dolardan bin 800 dolara indirildiğini bildirmişti.

Etiketler : Kazakistan TÜRKİYE TIR GEÇİŞ Türkiye ve Kazakistan
Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda
Haziranda nikâh var

Haziranda nikâh var
Z kuşağıyla gelen şöhret

Z kuşağıyla gelen şöhret
Çekimler sonrası rota organik tarım

Çekimler sonrası rota organik tarım
Bengü'den karnı burnunda poz

Bengü'den karnı burnunda poz
Hakan yok şarkıları var

Hakan yok şarkıları var
‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da

‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da
28 bin dolarlık hediye yüzük

28 bin dolarlık hediye yüzük
Yürüyen reklam!

Yürüyen reklam!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER