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25 Haziran 2019 09:32 | Salı

Kazakistan'da silah deposundaki patlamada 2 kişi öldü, 89 kişi yaralandı

Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde orduya ait silah deposunda dün çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye çıktığı, yaralı sayısının 89 olduğu bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkistan'ın Arıs kentinde orduya ait silah deposunda çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamalar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i çocuk 89 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hastanelerdeki yaralıları ve yakın ilçelerde kurulan tahliye merkezlerindeki Arıs kenti sakinlerini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. 

İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev da yaptığı açıklamada, olay yerinde 23 itfaiye ekibinin çalıştığını belirterek silah deposu yakınındaki ev ve binalardaki yangının söndürüldüğünü ancak devam eden patlamaların silah deposundaki yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Dün yerel saatle 09.00'da Türkistan eyaletinin Arıs kenti yakınlarında orduya ait silah deposunda patlamalar meydana gelmiş, 39 binden fazla kent sakini komşu ilçelerde oluşturulan kamplara tahliye edilmişti. 

Silah deposunda çıkan yangının nedeninin araştırılması için komisyon kurulurken, Savunma Bakanlığı depodaki mühimmatın yaklaşık yarısının infilak ettiğini bildirmişti.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Olağanüstü Durumlar Komitesi Başkanı Vladimir Bekker, durumun karmaşık olduğunu, şehir etrafında ve şehirde patlamayan mermilerin bulunduğunu söylemişti.

Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev da depoda radyoaktif ve diğer güçlü silahların muhafaza edilmediğini ifade etmişti.

Yermekbayev, tahliye edilen Arıs kenti sakinlerini güvenlik nedeniyle acil durum merkezi tarafından izin verilene kadar evlerine dönmemeye çağırarak ekiplerin kentteki mühimmatı temizleme çalışmalarına başladığını, çalışmaların ardından halkın evlerine dönmelerine izni verileceğini belirtmişti.

AA

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