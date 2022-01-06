Kazakistan'da gerginlik hakim

Kazakistan'da akaryakıt zammıyla patlak veren gerginlik sürüyor. Zamların geri alınması ve hükümetin istifasına rağmen olaylar yatışmadı. Ülke genelinde 19 Ocak'a kadar olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, olayların bilançosunu açıkladı. Buna göre, 18 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti,748 güvenlik görevlisi yaralandı. 2 bin 298 kişi gözaltına alındı.

Almatı'da güvenlik güçleri binaları tek tek temizlemeye çalışıyor. Çimkent ve Aktav şehirlerinde ise durumun kontrol altına alındığı açıklandı.

"SİLAHLI SALDIRILAR YURT DIŞINDA EĞİTİLMİŞ TERÖRİSTLERCE DÜZENLENDİ"

Olaylara dair Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, silahlı saldırıların "yurt dışında eğitilmiş teröristlerce" düzenlendiğine vurgu yapıldı.

Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesindeki "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü" Kazakistan'a barış gücü gönderdi.

Barış Gücü, Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri birliklerinden oluşuyor.

Türk Devletleri Teşkilatı da Kazakistan'a destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLARA TEPKİLER

Avrupa Birliği Komisyonu yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken anayasal kurumlara ve medya özgürlüğüne tam desteğini yineledi. Beyaz Saray ise gelişmelerin yakından izlendiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Kazakistan'da yaşanan olayları örgütlü dış müdahale olarak değerlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, Kazakistan'da yaşananları ülkenin içişleri olarak yorumladı.