Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi

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Kazakistan'ın Türkistan Bölgesinde yer alan Arys kasabasında askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.



Kazakistan Savunma Bakanlığı, mühimmat deposunda meydana gelen patlamayı onaylarken, şu ana kadar 34 kişinin hastanelere getirildiği açıklandı.



Patlama ile ilgili soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre patlamalara henüz nedenini bilmedikleri bir yangının sebep olduğu ifade edildi.



Kazakistan yerel basınında yer alan haberlere göre ise bölge halkı Arys kasabasını terk etmeye başladı