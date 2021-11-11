VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Konseyi Sekizinci Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Türkiye'de 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Baykar'ın insansız savaş uçağına Ukrayna motoru güç verecek
Başkan Erdoğan: Yatırımcılara gereken her desteği vereceğiz
Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı
Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız
Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor
Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Samuray kılıcı ile katledilmişti... Son yolculuğuna uğurlandı
Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı kapılarını açtı
Aeroflot'a yaptırım iddialarına Kremlin'den tepki
Avrupa Birliği kendisi açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Türkiye'nin benzinli ve dizel araçlara veda edeceği tarih belli oldu
Başkan Erdoğan: 81 ile 81 millet ormanı yapılacak
MEB'den açıklama geldi... Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Rus savaş uçakları çocukları hedef aldı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı
Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi?
Son dakika haberi: Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
F-35, Su-35 derken gözler ona çevrildi!
Sezgin Tanrıkulu polis katilini böyle savunmuş
Körfez'le stratejik iş birliği
Yunan'dan Türkiye'ye alçak tehdit!
11 Kasım 2021 Perşembe 20:09:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 20:09:00

Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği

Kaynak: AA

ABONE OL

Kazakistan Savunma Bakanlığı, daha önce Kazak ve Türk askerlerin yer aldığı ortak tatbikatlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı "Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği" başlığıyla ortak tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.

Görüntü, bakanlığın tüm sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Söz konusu paylaşımda iki ülke askerlerinin birlikte katıldıkları "Anadolu-21", "Kış" gibi farklı tatbikatlardan görüntülere yer verildi.

Tatbikat sırasında Kazak ve Türk askerlerin çeşitli şartlarda sahalarda yürüttükleri ortak operasyon anları yansıtıldı.

Etiketler : kazakistan türkiye savunma bakanlığı
Müziğe el attı

Müziğe el attı
Pedro kızını yine göremedi

Pedro kızını yine göremedi
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Özülkü'ye şarkı sitemi

Özülkü'ye şarkı sitemi
‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı

‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
Alanya'da izdiham

Alanya'da izdiham
Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama

Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama
Düşman arıyor

Düşman arıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER