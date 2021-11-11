Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği
Kaynak: AA
Kazakistan Savunma Bakanlığı, daha önce Kazak ve Türk askerlerin yer aldığı ortak tatbikatlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Kazakistan Savunma Bakanlığı "Kazakistan-Türkiye askeri iş birliği" başlığıyla ortak tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.
Görüntü, bakanlığın tüm sosyal medya hesaplarında yayımlandı.
Söz konusu paylaşımda iki ülke askerlerinin birlikte katıldıkları "Anadolu-21", "Kış" gibi farklı tatbikatlardan görüntülere yer verildi.
Tatbikat sırasında Kazak ve Türk askerlerin çeşitli şartlarda sahalarda yürüttükleri ortak operasyon anları yansıtıldı.
�������� #Қазақстан-#Түркия әскери ынтымақтастығы#Kazakistan-#Türk askeri işbirliği#Kazakh-#Turkish military cooperation pic.twitter.com/RauKN60mCp— ҚР Қорғаныс министрлігі - Министерство обороны РК (@modgovkz) November 11, 2021