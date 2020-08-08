Kazakistan korona ile mücadelede kritik durumu atlattı

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında ülkeler mücadelelerini sürdürüyor. Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ise ülkedeki son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı. Mevcut durumda Türkiye, Kazakistan 5 Ağustos 2020 tarihi itibariyle uçuşları dondurdu. Kazakistan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan, Temmuz ayında Covid-19 salgınının neden olduğu kritik durumun aşılmış olduğu belirtildi.

Epidemiyolojik krizin üstesinden gelindiğinin vurgulandığı açıklamada, “Sağlık durumunu kontrol altına almayı başardık. Bugüne kadar Kazakistan’da 92 bin 662 koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi ve bu vakaların yaklaşık yüzde 69’u iyileşti. Hastanelerin yoğunluğu yüzde 36’ya düştü ve hasta artışı günlük yüzde 1,2’ye kadar geriledi. Sağlık Bakanlığı, Covid-19’un olası bir ikinci dalgasına hazırlık amacıyla yatak kapasitesini 30 binden 49 bine çıkarmıştır. Ayakta ve evde sağlık hizmeti verebilmek amacıyla 2 bin 962 acil yardım gezici ekipler oluşturulmuştur. Bu ekiplerin sayısının 3 bin 500 çıkarılması planlanmaktadır. Ayrıca, zamanında tavsiye sağlamak ve polikliniklerde çağrı almak için Çağrı Merkezi sayısı yüzde 16 arttırılmıştır. Son verilere göre, bulaşıcı hastalıklar hastanelerinde ve geçici hastanelerde yaklaşık bin 958 solunum cihazı bulunmaktadır. Ayrıca, yaklaşık 4 bin 183 adet ekipmanın satın alınması, yaklaşık 21 bin yatağın oksijen tüpüne bağlanması ve 6 bin 237 noktanın oksijen konsantrelerine bağlanması planlanmaktadır. Şu anda laboratuvarlar günde 32 bin PCR testi üretebilmektedir, Eylül ayı başında araştırma kapasitesi günlük 64 bine çıkarılacaktır” ifadeleri kullanıldı.