"Uyarı yapmadan ateş açma emri verdim"

Kazakistan'da ülke genelinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 60 tenge olan gaz fiyatının 120 tengeye çıkarılması sonrası başlayan gösterilerin ardından hükümet olayların başlamasına sebep olduğu iddia edilen doğal gaz fiyatını 50 tengeye (0,11 dolar) indirdi. Buna rağmen protestolar devam etti.

Kazakistan'ın bütün bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığı duyulurken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ulusa seslendi.

Tokayev, akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolara ilişkin gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında, "Uyarı yapılmadan ateş açma emri verdim" dedi.

Teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdiğini söyleyen Tokayev, "Almatı'ya 20 bin terörist saldırdı" dedi. "Teröristlere" karşı operasyonu sonuna kadar yürüteceklerini ifade eden Tokayev, teslim olmayan teröristlerin ise vurulacağını vurguladı.

Tokayev, ülkede 5 Ocak'ta uygulanmaya başlayan olağanüstü halin, bölgelerde aşamalı olarak kaldırılacağını aktararak vatandaşların barış yoluyla ifade ettikleri taleplerin dinleneceğini bildirdi. Tokayev, ülkede OHAL uygulanmasının ardından bölgede anayasal düzenin sağlandığını sözlerine ekledi.

Bazı bölgelerde internet erişiminin belli bir süre için sağlanması kararı alındığına dikkat çeken Tokayev, internete serbest erişimin iftira ve kışkırtıcı içerikleri yayınlama anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

- KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.