Kazakistan'da sıcak gelişme! İki gün sonra çekilmeye başlayacaklar

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11 Ocak 2022 Salı 09:11:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 09:36:00

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Rus güçleri Kazakistan'dan çekilecek

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Son Dakika Haberleri.. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." açıklamasında bulundu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." açıklamasında bulundu

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