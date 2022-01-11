Kazakistan'da sıcak gelişme! İki gün sonra çekilmeye başlayacaklar

11 Ocak 2022 Salı 09:11:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 09:36:00
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Rus güçleri Kazakistan'dan çekilecek
Son Dakika Haberleri.. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." açıklamasında bulundu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." açıklamasında bulundu
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