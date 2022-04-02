VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz bastonlulardan saldırıya karşı ‘köpek savarlı' çözüm
Sahilde zehirli deniz anası alarmı
Çöl tozu, koronavirüs vakalarını artıracak
Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı
Asimo'dan son gösteri
Şaka gibi aşk
Romantik Berk
Şahin'in oğlu ölümden döndü
Ukrayna: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak
Yemen'de ateşkes başladı
Kayıp Ukraynalı gazeteci Maks Levin ölü bulundu
'Savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz'
ABD'de Kovid-19 can kaybı 982 bin 374 oldu
Türkiye'de 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna'dan kimsesiz ve yetim 420 çocuk Türkiye'ye kabul edildi
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
3 günde 7 bin kişi
Dijital dinlenme heyecanı
New York'ta 4 farklı Ayça
100 bin müzikseverli turne
Çok mutluyuz
Şiddetin her türlüsüne karşıyım
İstanbul'da film çekecek
Kırmızı Gizem
02 Nisan 2022 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 22:14:00

Kayıp Ukraynalı gazeteci Maks Levin ölü bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukraynalı belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Maks Levin'in Kiev yakınlarında ölü bulunduğu açıklandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram kanalından, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Maks Levin'in cesedinin dün Guta Mezhygirska köyü yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Yermak, Levin'in 13 Mart'ta Kiev'deki çatışma bölgesinde kaybolduğuna işaret etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da Telegram üzerinden Ukraynalı belgesel yapımcısının iki hafta önce yoğun çatışmaların yaşandığı Vishgorod bölgesinde kaybolduğunu doğruladı.

OLEKSİY CHERNYSHOW'UN DA AKIBETİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Levin'in yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Ukraynalı medya kuruluşu "LB.ua", belgesel yapımcısının "Rus saldırganlığının sonuçlarını belgelemek için" 13 Mart'ta asker ve eski fotoğrafçı Oleksiy Chernyshow ile Guta Mezhygirska'ya gittiğini açıkladı.

Medya kuruluşu, ikilinin araçlarından ayrılarak Moshchun köyüne yöneldiklerini ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamadığını, Oleksiy Chernyshow'un da akıbetinin henüz bilinmediğini kaydetti.

Ukraynalı sivil toplum kuruluşu Kitle Enformasyon Enstitüsü, soruşturmaya ilişkin savcılık ön raporuna atıfta bulunarak, "silahsız" Levin'in "Rus birliklerine ait kurşunlarla" öldürüldüğünü açıkladı.

Etiketler : ukrayna Andriy Yermak Medya
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Namaz kılıyorum niye çekineyim

Namaz kılıyorum niye çekineyim
Hem gelin hem damat

Hem gelin hem damat
Tekin arkadaşlık

Tekin arkadaşlık
Fotoşop kurbanı

Fotoşop kurbanı
‘İzleme Beni' oradan!

‘İzleme Beni' oradan!
3 yıl sonra sete dönüş

3 yıl sonra sete dönüş
Şahmeran eğlencesi

Şahmeran eğlencesi
Candan ziyafet

Candan ziyafet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER