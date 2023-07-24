Kavurucu sıcakların etkili olduğu Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

BBC'nin haberine göre, Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, yerel basına yaptığı açıklamada, yangınların hala kontrol altına alınamadığını söyledi.

Taraslias, yangınların turizm bölgelerini ciddi şekilde etkilediğini ve binlerce turistin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, iddiaların aksine yangınlardan Rodos Adası'nın yarısının değil, yüzde 10 ila 20'sinin etkilendiğini ifade etti.

Kefaoyanni, yangınlardan havalimanının zarar görmediğini, Rodos ve Korfu'ya hala uçuşların yapılabildiğini dile getirdi.

KORFU ADASI'NDAKİ YANGININ KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKTIĞI BELİRLENDİ



Öte yandan, Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, yapılan incelemelerin ardından yangınların kundaklama sonucu çıktığının tespit edildiğini söyledi.

Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yardımcısı Theofanis Skembris de Korfu Adası'nda başlayan yangınların büyük çoğunluğunun kontrol altına alındığını ve "her şeyin yakında daha iyi olacağını" kaydetti.

İtfaiye yetkilileri de gece boyunca Korfu'dan yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

YUNANİSTAN'DA ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU YAPILDI



Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 19 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Yunanistan İklim Bakanlığından yapılan açıklamada, "bunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu belirtilmişti.

Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan 5'e çıkarmıştı.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya ulaşmıştı.