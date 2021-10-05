Katolik Kilisesi'nin utanç tablosu

Katolik din adamlarının üyeleri, son 70 yılda Fransa'da 200.000'den fazla reşit olmayan çocuğu cinsel olarak istismar etti.

Aksam.com.tr'nin CNN International'dan aktardığı habere göre, dönüm noktası niteliğindeki rapor, 1950 ile 2020 yılları arasında tahmini 216.000 reşit olmayan çocuğun istismara uğradığını gösteriyor.

Bağımsız Cinsel İstismar Komisyonu başkanı Jean-Marc Sauvé'ye göre, bu sayı, din adamı olmayan ancak Katolik okulları ve gençlik programları gibi Kilise ile başka bağlantıları olan istismarcıların kurbanları dahil edildiğinde tahmini 330.000'e yükseliyor.

Sauvé raporun yayınlanmasından önce yaptığı açıklamada, 1950'lerden bu yana Fransız Katolik Kilisesi'nde 2900 ila 3200 pedofil din adamının çalıştığı tahmin etmişti.