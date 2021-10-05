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05 Ekim 2021 Salı 13:01:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 13:05:00

Katolik Kilisesi'nin utanç tablosu: 216 bin pedofili vakası!

Kaynak: Aksam.com.tr

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Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 1950-2020 yılları arasında 216.000 pedofili vakası tespit edildi. Bağımsız komisyonun raporu, "'Sessizlik peçesi' cinsel istismarla suçlanan Fransız Katolik din adamlarını koruyor" dedi.

Katolik din adamlarının üyeleri, son 70 yılda Fransa'da 200.000'den fazla reşit olmayan çocuğu cinsel olarak istismar etti.

Aksam.com.tr'nin CNN International'dan aktardığı habere göre, dönüm noktası niteliğindeki rapor, 1950 ile 2020 yılları arasında tahmini 216.000 reşit olmayan çocuğun istismara uğradığını gösteriyor.

Bağımsız Cinsel İstismar Komisyonu başkanı Jean-Marc Sauvé'ye göre, bu sayı, din adamı olmayan ancak Katolik okulları ve gençlik programları gibi Kilise ile başka bağlantıları olan istismarcıların kurbanları dahil edildiğinde tahmini 330.000'e yükseliyor.

Sauvé raporun yayınlanmasından önce yaptığı açıklamada, 1950'lerden bu yana Fransız Katolik Kilisesi'nde 2900 ila 3200 pedofil din adamının çalıştığı tahmin etmişti.

Etiketler : Katolik din adamları Fransa Jean-Marc Sauvé Katolik okulları CİNSEL İSTİSMAR
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