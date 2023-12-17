Katliamcı İsrail Gazze'de 2 mülteci kampını hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Katliamcı İsrail Gazze'de 2 mülteci kampını hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail, 72 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor.

İSRAİL, GAZZE'DE 2 MÜLTECİ KAMPINA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 47 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da çok sayıda evi savaş uçaklarıyla vurdu. İsrail uçaklarının Şihab ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti en az 90 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. Cibaliya'da Halle ailesine ait İsrail saldırısında ise 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'nda bulunan ve çoğunluğu zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin yer aldığı bir evi vurdu. İlk belirlemelere göre, saldırıda 12 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Güneyde ise İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin avlusuna top attı. İki kişinin yaralandığı saldırıda atılan top mermisi infilak etmedi.

Güneyde ise İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin avlusuna top attı. İki kişinin yaralandığı saldırıda atılan top mermisi infilak etmedi. İsrail ayrıca denizden Han Yunus'un kuzeyi ile batı kıyısındaki birçok bölgeyi bombaladı. Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara ve Beni Suheyla beldelerinde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail ayrıca havadan bölgenin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı da vurdu. Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde konuşlandırılmış İsrail ordusuna ait topçular ise gece boyunca Şucaiyye Mahallesi'nin doğu bölgelerine şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

- GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ GIDA EKSİKLİĞİ, ENDİŞELERİ GİDEREK ARTIRIYOR

Ghebreyesus, "Gazze genelinde sağlık sistemi kötü durumda, 36 hastaneden sadece 8'i kısmen hizmet verebiliyor. Gazze Şeridi boyunca açlığın artmasına neden olan gıda eksikliği de giderek artan endişelerden biri. Şiddetli açlık, aynı zamanda ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. (Gazze için) Tek sürdürülebilir çözüm, acilen ateşkesin sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:45 Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'den çok ciddi ve acı haberler almaya devam ettiğini belirterek, silahsız sivillerin bombalanıp vurulduğunu söyledi

15:29 BM: Gazze'de sivillerin öldürdüğüne dair giderek artan sayıda rapor almamız endişe verici

13:24 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 5 Filistinli öldü daha önce yaralanan 1 kişi de kurtarılamadı.

12:23 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi: İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü.

10:47 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye ve ortasındaki Deyr el-Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldürüldü

10:39 İsrail Gazze'de biri rütbeli iki askerinin daha öldürüldüğünü 5'inin yaralandığını duyurdu

09:15 İsrail güçleri, Batı Şeria'da İHA ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinliyi öldürdü

04:50 İsrail ordusu: Lübnan sınırı yakınlarında patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker öldü

02:40 İsrail'in aşırı sağcı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbeden polisi ziyaret ederek, "kendisinin en kısa sürede göreve dönmesini sağlama" sözü verdi

02:35 Eski Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu

02:15 DSÖ: Gazze'deki 36 hastaneden sadece 8'i kısmi olarak hizmet veriyor

01:45 İsrail ordusu: Gazze'deki esirlerimizin kaçma senaryosuna hazırlıklı değildik

01:31 İngiliz milletvekili Webbe, İsrail'in yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu

01:11 İsrail'in bombardımanında ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü

01:01 Hamas: İsrail'in saldırıları tamamen durmadan esir takası için müzakereler olmayacak

00:54 Hamas: Tel Aviv yönetimi, İsrailli esirleri öldürerek stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçti

00:43 Al Jazeera, Gazze'de kameramanının öldürülmesini UCM'ye taşıyacak

00:24 İsrail güçleri, Meşru Beyt Lahya'dan ardında enkaz bırakarak çekildi

00:12 İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

00:10 İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nden 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini açıkladı