Katliama doymayan İsrail'den Gazze mesajı: Kara operasyonuna hazırız

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken, Gazze'de oluşan yıkım sınırın İsrail tarafından dahi görülebiliyor.



İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalıyor. Hava saldırılarıyla başlayan İsrail ordusu, ilerleyen günlerde denizden ve karadan da Gazze'ye bomba yağdırdı.

Gazze'yi 13 gündür aralıksız bombalayan İsrail ordusu, bölgede ağır yıkıma neden oldu. Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 4 bin 821 bina tamamen yıkıldı.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ORDU GAZZE'YE KARA HAREKATI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısı 9'a yükseldi.

21:00 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımlayarak vatandaşların her iki ülkeden de güvenli tahliyesi için ilgili kurumlarla gerekli istişarelerde bulunulduğunu açıkladı.

20:49 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Tüm silahlı aktörler sağlık hizmetlerini aktif olarak korumakla yükümlüdür" ifadelerini kullanarak, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak için kamyonların yüklendiğini ve yola çıkmak için hazır beklediğini açıkladı.

20:48 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail-Filistin geriliminde önceliğin çatışmanın durdurulması, kontrolden çıkarak yayılmasının önlenmesi olması gerektiğini bildirdi.

20:45 İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarına değinmemesine tepki gösterdi.

20:39 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.

20:23 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 369 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

20:02 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki insani durumun ciddiyetine dikkati çekerek insani yardımların tek seferlik değil sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.

19:30 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin "Filistinlilerin komşu ülkelere göçe zorlanarak Filistin davasının tasfiye edilmesini reddettiğini" söyledi.

18:29 İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Eş-Şifa Hastanesine sığınan Filistinliler, günlerdir en temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), İsrail ve Mısır'a Gazze'ye insani koridor açılması için uluslararası toplumla işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'in "önünde ekmek kuyruğu olan" fırınları ve çevresini kasıtlı vurduğunu açıkladı.

15:28 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 203 İsraillinin Hamas tarafından tutulduğunun tespit edildiğini duyurdu.

15:26 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce yeniden açılması ve Gazzelilere yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

15:17 İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan bölgenin güneyine giderek kurtulmak isteyen hamile anne ve iki kızı, ölüme Refah kentinde yakalandı.

15:15 İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Filistinli yetkililer, en az dört kişinin öldüğünü, çok sayıda insanın yaralandığını açıkladı.

15:04 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerm kenti yakınlarındaki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor

13:43 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 500'e yükseldi

13:31 Netanyahu'nun Sözcüsü Gendelman: "Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak"

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırındaki İsrail'e yönelik bazı saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

13:19 Gazze'de binlerce kişiye hizmet sunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç stoku tükendi

13:04 İsrail'in Gazze Şeridi'nde vurduğu 3 bina enkaza dönüşürken saldırının ardından bölgede yaşanan yıkım görüntülendi.

12:40 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan kararın yalnızca ABD'nin vetosu nedeniyle kabul edilmemesini eleştirdi.

12:35 İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırısına maruz kalan Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail şehirlerini korumada başarısız olduklarını söyledi.

12:21 Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırındaki İsrail'e yönelik bazı saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına desteğine işaret ederek, bölgedeki ABD üslerinden İsrail'e silah transferine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

11:25 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

11:25 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırıları devam ederken, Gazze'de oluşan yıkım sınırın İsrail tarafından dahi görülebiliyor.

11:20 Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile Pekin'de yaptığı görüşmede Filistin ile İsrail arasında en kısa sürede ateşkes yapılması ve savaşın durdurulmasının öncelik olduğunu söyledi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde 500'den fazla Filistinli, İsrail-Hamas arasında ateşkesin sağlanması için çağrı yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze ve İsrail'deki durumu görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Sunak, havalimanında yaptığı açıklamada görüşmelerinin verimli geçmesini umduğunu söyledi.

10:12 İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı

10.04 İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

09.40 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 4'ü çocuk, 7 Filistinliyi öldürüldü.

09.24 İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı

Filistin haber ajansı WAFA'da geçen haberlere göre, Batı Şeria'da Ramallah ve batısındaki Budrus ve Kıbya köyleri, Naleyn beldesi, Tulkerem kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı, Beyt Lahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı, Batı Şeria'nın kuzeyinde Tubas kentinin doğu girişindeki semtler, Nablus, El-Halil ve Kalkıliye kentleri İsrail askerleri tarafından çeşitli baskınlara maruz kaldı.

07:07 İsrail ordusunun, gece boyunca, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok belde ve köylerine düzenlediği baskınlarda, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

06:08 Şili Devlet Başkanı Gabriel Boriç, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Hamas'ın gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılar karşısında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü barbarlığı hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söylemek istiyorum." dedi.

05:14 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin, "Uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

05:13 ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

04:26 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın 40 kilometre batısındaki Budrus köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

04:18 Arap Parlamentolar Arası Birliği, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde işlediği suçların derhal durdurulması hususunda müdahale etmelerini istedi.

03:30 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

03:19 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

03:10 İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

02:46 İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

02:36 Hollanda'daki İslami kurumlar İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınadı ve ülkedeki medyanın ve siyasetçilerin çifte standart uygulamasını eleştirdi.

01:51 İsrail Savaş Kabinesinin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi.

00:31 ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.