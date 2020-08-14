  • BIST
    1087.21
  • Dolar
    7,3802
  • Euro
    8,7243
  • Altın
    462,4230
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gitti
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 48 ülke ile uçuşlarımız devam ediyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gemilerimize saldırırlarsa karşılığını veririz
Trabzonspor Futbol A takımında bir futbolcunun koroona testi pozitif çıktı
Katil Esed'den kan donduran hareket! Rejime katılmak istemeyenleri mayın tarlasına sürdü
Bakan Çavuşoğlu Fransa ve Yunanistan'ı uyardı: Karşılığını alır
İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 37 muvazzaf askerden 12'si tutuklandı
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Kritik gelişme: Bakan Akar ve komutanlar, Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
trafikte saldırıya uğrayan kadın gözyaşlarıyla anlattı: Hiç bir Allah'ın kulu onu tutmadı
Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni bu hale geldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Oruç Reis" paylaşımı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamaya kimsenin hakkı yoktur
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" diyerek duyurdu: 65 bin es ...
İspanya'da koronavirüs 5 kat arttı, sigara yasağı genişletildi
Bakan Koca'dan velilere uyarı: Çocuklarımızın fedakarlığını karşılıksız bırakmayın, tedbirlere uyun
Koronavirüs düğünde bütün mahalleye yayıldı
Koronavirüste korkutan rakam! 21 milyonu geçti
İşte dünyada yaşanan son koronavirüs gelişmeleri...
AY Yapım'dan açıklama: Ozan Güven Babil dizisinden ayrıldı!
Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk
Türkiye'nde son 24 saatte yaşananlar...
Bakan Albayrak: Türkiye, karamsar beklenti içerisinde olanları hayal kırıklığına uğratacak
14 Ağustos 2020 Cuma 13:50:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 13:50:00

Katil Esed'den kan donduran hareket! Rejime katılmak istemeyenleri mayın tarlasına sürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Katil Esed ve rejimi Suriye'deki zorunlu askerliği kabul etmeyip Suriye Milli Ordusu kontrolündeki noktalara gitmek isteyen yaklaşık 100 kişilik genç grubunu mayın dolu tarlaya sürdü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği en az 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar Afrin'de tedavi altına alındı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist guruplar, Dera kentinde, zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına sürdü. Mayınların infilak etmesiyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi Afrin'de tedavi altına alındı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist guruplar, Dera ilindeki zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına yönlendirdi. Mayınların infilak etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

AA muhabirinin askeri muhalif kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejimin zorla askere almak istediği yaklaşık 100 kişilik grup bu uygulamayı reddederek, muhalif bölgelere geçmek istedi.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist grupların refakat ettiği siviller, Dera ilinden getirilerek rejimin kontrolündeki Halep'den Nübbül beldesine götürüldü.

Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve İdlib'e geçmek isteyen sivilleri buradan mayın tarlasına yönlendirdi.

Mayınların infilak etmesiyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi Afrin'de tedavi altına alındı.

Gruptan geride kalanlardan ise haber alınamıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER