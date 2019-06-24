Katil Esed rejimi yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi daha alıkoydu

SNHR, raporunda Esed rejiminin bu yılın başından itibaren kontrol ettiği bölgelerde 71'i çocuk, 90'ı kadın bin 478 kişiyi alıkoyduğunu bildirdi.

Alıkonulanlardan 764'ünün zorla kaybettirildiğini ifade eden rapora göre, bu kişilerin akıbeti bilinmiyor.

Rejim en fazla başkent Şam ve Halep illerinden kişileri alıkoyarken, ülkelerine geri dönen mültecilerden bazılarının da alıkonulduğu vurgulandı.

Raporda, alıkonulanların bir kısmının muhalif yakınları, bir kısmının da askerlik çağına gelmiş gençlerden olduğu ifade edildi.

Muhalif kaynaklar, rejimin halihazırda cezaevlerinde ve güvenlik birimlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğunu belirtiyor.

AA