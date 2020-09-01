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Katil Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
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01 Eylül 2020 Salı 01:08:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 01:08:00

Katil Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Kaynak: AA

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Katil Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden Şam'ın güneyinde rejime ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Saldırı sonucu 2 rejim unsurunun öldüğü, 7'sinin yaralandığı ileri sürülen haberde, maddi hasarın da meydana geldiği belirtildi.

İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Şam'ın güneyinde Esed rejimi ordusu hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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