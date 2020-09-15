  • BIST
    1114.38
  • Dolar
    7,4880
  • Euro
    8,8838
  • Altın
    470,7700
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Trump'ın tehdidine tepki: İran direnişi cevabını verecek
Fransız basınından Macron'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi
İlhan Parlak, Ankaragücü ile yollarını ayırdı
Formula 1 biletleri satışa çıktı
Kobani'de PKK/YPG'nin işgali sürüyor: Arap savaşçıların peşlerine düştüler
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşme başladı
Katar'dan terör devleti İsrail'e rest: Katılmayacağız
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Görüşmeye hazırız
Suriye'de ABD helikopteri düştü iddiasına yalanlama
UEFA Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan yangın
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in ikmal ve bakımı sürüyor
İstanbul'da mesai düzenlemesi ile ilgili önemli toplantı
Başkan Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Yunan barbarlığı sürüyor! Türk sularına geri itilen 67 sığınmacı kurtarıldı
Göztepe'de yarım asırlık hasret sona erdi! Liderlik koltuğuna oturdular
Türkiye, Yeryüzü Doktorları'yla dünyanın en ucra köşelerine kadar yardım ve şifa dağıtıyor
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi resmen başladı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sınır dışı edilecek
Duygu Delen'in ölümünde yeni gelişme: Evde kan izlerine rastlandı
MİT ve Emniyet'ten ortak FETÖ operasyonu
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 25 bin koronavirüs denetimi yapıldı
Yunan'ın Türkiye korkusu büyüyor! Askerlik süresini uzatacaklar
Filistinli aileyi öldüren fanatik Yahudiye Netanyahu'nun oğlundan destek
15 Eylül 2020 Salı 15:43:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 15:43:00

Katar'dan terör devleti İsrail'e rest: Katılmayacağız

Kaynak: DHA

ABONE OL

Katar, terör devleti İsrail'in Bahreyn ve BAE arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşması görüşmelerine katılmayacağını duyurdu.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması anlaşmaya varılan normalleşme adımına Katar'dan tepki geldi. Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater, Katar'ın, Filistinlilerle ihtilaf çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurarak normalleşme görüşmelerine katılmayacağını söyledi.

"NORMALLEŞME ÇÖZÜM OLAMAZ"

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Normalleşmenin bu çatışmanın özü olduğunu düşünmüyoruz ve bu nedenle çözüm olamaz. Bu çatışmanın özü, ‘ülkesi olmadan, işgal altında yaşayan bir halk olarak Filistinlilerin içinde yaşadığı zor şartlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca el-Hater, bölgedeki devletler tarafından ülkesine yönelik üç yıllık boykotu sona erdirme yönünde yakında ilerleme kaydedilebileceğini de belirtti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER