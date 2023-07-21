VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan'dan hayırseverlere depremzedeler için düzenlenecek etkinliğe davet
"Körfez ülkeleriyle işbirliğimiz önümüzdeki dönemde somut projelerle güçlenerek gelişecek"
"Ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz"
Türk tankları VOLKAN ile vuracak
ABD, Orta Doğu'ya yeni savaş gemileri gönderiyor
Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatı kotasını arttırması ihracat rakamlarına olumlu yansıyacak
21 Temmuz 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 11:00:00

Katar'dan Kur'an'a yönelik saldırıya izin veren İsveç'e protesto notası

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya izin verilmesine tepki olarak İsveç'e protesto notası verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın kutsallarına yönelik saldırıların devam etmesi üzerine İsveç'in Doha Büyükelçisi Gautam Bhattacharyya, protesto notası verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Protesto notasının "İsveç makamlarının bu utanç verici uygulamaların durdurulması için gerekli adımları atması" talebini içerdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıya izin verilmesi ve yetkililerin bunu durduracak hiçbir adım atmamasının şiddetle kınandığı belirtildi.

Söz konusu saldırının nefret ve dini ayrımcılık anlamına geldiği, İslam ülkelerinin tepkilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde 12 Temmuz'da kabul edilen kararla dini nefret eylemlerinin kınanmasına rağmen yeniden bahsi geçen saldırının yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara "ifade özgürlüğü" adı altında izin verilmesinin nefreti körüklediği ve barış içinde bir arada yaşama kültürünü tehdit ettiği vurgulandı.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Irak yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Etiketler : katar kuranı kerim isveç saldırı protesto
Buray elleriyle besliyor

Buray elleriyle besliyor
Aşıklar Ege'de

Aşıklar Ege'de
Pahalı krem psikolojimi bozuyor!

Pahalı krem psikolojimi bozuyor!
Sinemanın acı kaybı

Sinemanın acı kaybı
Ailece tatilde

Ailece tatilde
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Kenan şov

Kenan şov
Depremzede çocuklar için söylediler

Depremzede çocuklar için söylediler
Üçüncü çocuğa enerjim var

Üçüncü çocuğa enerjim var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX