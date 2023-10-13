Katar'dan Gazze'ye 'Acil ihtiyaçların karşılanması için' 1 milyon dolarlık yardım

Katar'dan Gazze'ye 'Acil ihtiyaçların karşılanması için' 1 milyon dolarlık yardım

Katar Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki acil servislerin sürekli çalışmasını sağlamak amacıyla en önemli ihtiyaçların karşılanması adına acil müdahale olarak 1 milyon dolar tahsis edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'deki Katar Kızılay ofisinin söz konusu miktardan 200 bin dolar değerindeki acil müdahalenin ilk aşamasını uygulamaya başladığı belirtildi.

İsrail'in sağlık çalışanlarına ve ilk müdahale ekiplerine yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, "onların hedef olmadığı" vurgulandı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.